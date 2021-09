Prezydent Joe Biden podpisał rozporządzenie wykonawcze nakazujące przegląd, odtajnienie i ujawnienie tajnych dokumentów rządowych związanych z atakami terrorystycznymi z 11 września 2001 roku. Podkreślił, że honoruje zobowiązanie z kampanii wyborczej.

Joe Biden / JIM LO SCALZO / PAP/EPA

"Kiedy ubiegałem się o urząd prezydenta, zobowiązałem się do zapewnienia przejrzystości w kwestii odtajnienia dokumentów dotyczących ataków terrorystycznych na Amerykę 11 września 2001 roku. (...) Ponieważ zbliżamy się do 20. rocznicy tego tragicznego dnia, honoruję zobowiązanie" - powiedział Biden.



Według "Washington Post" rozporządzenie zobowiązuje Ministerstwo Sprawiedliwości i inne agencje do nadzorowania procesu odtajnienia dokumentów związanych ze śledztwami FBI w sprawie 11 września. Wymaga też od prokuratora generalnego USA, aby odtajnione dokumenty zostały publicznie ujawnione w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.



"Rodziny setek ofiar zamachów z 11 września powiedziały Bidenowi w zeszłym miesiącu, że nie będzie mile widziany na tegorocznych uroczystościach upamiętniających 20. rocznicę zamachów, jeśli wcześniej nie odtajni rządowych dokumentów, które mogłyby łączyć Arabię Saudyjską z atakiem" - zauważył waszyngtoński dziennik powołując się na list wysłany w sierpniu do Białego Domu.



W ślad za tym Ministerstwo Sprawiedliwości zobowiązało się do przejrzenia dowodów związanych z atakami terrorystycznymi 9/11. Adwokat rodzin niektórych ofiar uznał to jednak za niewystarczające.



Biden nie ujawnił jeszcze publicznie swoich planów związanych z 20. rocznicą zamachów.



Moje serce wciąż jest z rodzinami 9/11, które cierpią, a moja administracja będzie nadal z szacunkiem współpracować z członkami tej społeczności - zapewniał Biden.



11 września 2001 roku, kiedy dwa samoloty opanowane przez terrorystów uderzyły w gmachy World Trade Center. Zginęło 2977 osób, a ponad 6 tys. innych zostało rannych.