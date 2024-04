Biały Dom wezwał w czwartek wieczorem czasu lokalnego Izrael do szybkiej realizacji zintensyfikowania dostaw pomocy humanitarnej do Strefy Gazy, co wcześniej zostało zapowiedziane przez kancelarię premiera Izraela Benjamina Netanjahu.

John Kirby podczas briefingu w Białym Domu / Samuel Corum / PAP/EPA Środki te, które obejmują zobowiązanie do otwarcia portu Aszdod (...), otwarcie przejścia granicznego w Erez (...) oraz znaczne zwiększenie dostaw pomocy z Jordanii bezpośrednio do Strefy Gazy, muszą teraz zostać szybko i całkowicie wdrożone - oświadczyła rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA Adrienne Watson. Wcześniej kancelaria premiera Izraela poinformowała, że izraelski gabinet bezpieczeństwa, w następstwie ataku na konwój World Central Kitchen i napiętej rozmowy Netanjahu z prezydentem USA Joe Bidenem, postanowił podjąć natychmiastowe kroki w celu poprawy sytuacji humanitarnej w Strefie Gazy. Według komunikatu Izrael otworzy tymczasowo dla dostaw pomocy humanitarnej port Aszdod, położony około 40 km na północ od Strefy Gazy, i po raz pierwszy od 7 października ub. roku otworzy przejście graniczne Erez, pomiędzy północną Strefą Gazy a południowym Izraelem. Tel Awiw zwiększy także wielkość pomocy z Jordanii, transportowanej przez przejście Kerem Szalom. "Gabinet wojenny upoważnił premiera, ministra obrony Joawa Galanta i ministra Beny’ego Ganca do podjęcia natychmiastowych kroków w celu zwiększenia pomocy humanitarnej dla ludności cywilnej w Strefie Gazy" - oznajmiło biuro Netanjahu w komunikacie. "Ta zwiększona pomoc pomoże zażegnać kryzys humanitarny i jest konieczna dla zapewnienia kontynuacji walk i osiągnięcia celów wojny" Zobacz również: Zamek Balmoral otwarty dla turystów. Pierwszy raz od 1856 roku

Ameryka grozi Izraelowi: Nie zmienicie podejścia, my zmienimy swoje

Wielka Brytania: Seksualna pułapka na polityków

Pobita 14-latka w śpiączce. Ubierała się "po europejsku"