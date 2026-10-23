Austria: Czterech rosyjskich dyplomatów dostało bilet w jedną stronę

RMF24

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Austriacki resort spraw zagranicznych przekazał w piątek, że czterech rosyjskich dyplomatów musi opuścić Wiedeń. Powodem ma być „działalność niezgodna z ich statusem dyplomatycznym” – sformułowanie zwykle odnoszone do podejrzeń o szpiegostwo.

„W oparciu o ustalenia austriackich służb bezpieczeństwa austriackie ministerstwo spraw zagranicznych podjęło działania wobec czterech rosyjskich dyplomatów przebywających w Wiedniu” – podano w oświadczeniu.

Według ministerstwa trzech dyplomatów było zatrudnionych w rosyjskiej ambasadzie w Wiedniu. Czwarty należał do rosyjskiej misji przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), gdzie zajmował się współpracą wojskową oraz kontrolą zbrojeń.

W rosyjskiej ambasadzie w Wiedniu, a także w przedstawicielstwach przy ONZ i OBWE, akredytowanych pozostaje ponad 100 rosyjskich dyplomatów.

Rosyjskie szpiegostwo w Austrii

Opisywany przypadek nie jest pierwszym zatargiem na linii Wiedeń-Moskwa.

W maju informowaliśmy, że Austria wydala trzech rosyjskich dyplomatów podejrzanych o działalność szpiegowską. Powodem decyzji było odkrycie tzw. lasu anten na terenie ambasady Rosji w Wiedniu, który – według władz – służył do nielegalnego pozyskiwania danych.

W marcu ub.r. austriaccy śledczy rozbili zaś grupę pracującą na rzecz rosyjskich służb specjalnych, zajmującą się szpiegostwem i dezinformacją. Austriacka Dyrekcja Ochrony Państwa i Wywiadu przekazała, że jej celem było manipulowanie austriacką opinią publiczną i polityczną na szkodę Ukrainy i korzyść Rosji.

Austria od lat uchodzi za jedno z głównych centrów działalności wywiadowczej w Europie – pisał swego czasu brytyjski „The Guardian”. Szacuje się, że spośród około 17 tys. dyplomatów akredytowanych w Wiedniu nawet 7 tys. może mieć powiązania z działalnością wywiadowczą.

Rząd w Wiedniu zapowiadał zaostrzenie prawa, które dotąd umożliwiało prowadzenie działań szpiegowskich, o ile nie były one bezpośrednio wymierzone w interesy Austrii. Nowe przepisy mają objąć także ochronę instytucji międzynarodowych oraz interesów Unii Europejskiej.