Tajemnicze kule na australijskiej plaży. Zagadka rozwiązana?

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Australijska Agencja Kosmiczna (ASA) poinformowała, że „zidentyfikowała prawdopodobne źródło” tajemniczych, dużych kul, które w ten weekend zostały wyrzucone na plażę w północnym Queensland. Władze stanu ostrzegły wcześniej mieszkańców, że kule mogą być „potencjalnie niebezpiecznymi przedmiotami”.

Sześć obiektów odkryto w ten weekend na plaży Forrest Beach, na północ od Townsville. Dziś Australijska Agencja Kosmiczna poinformowała, że to śmieci kosmiczne. ASA przekazała, że ​​„wyglądają one na zbiorniki ciśnieniowe z rakiety nośnej”.

Agencja dodała, że ​​współpracuje z władzami międzynarodowymi w celu formalnego potwierdzenia tej informacji.

50-metrowa strefa zakazu

W niedzielę straż pożarna stanu Queensland przekazała, że nadal obowiązuje 50-metrowa strefa zakazu przebywania w pobliżu miejsca znalezienia kul. Straż zaapelowała też, by w przypadku znalezienia podejrzanych przedmiotów nie dotykać ich. W takiej sytuacji należy natychmiast wezwać służby ratunkowe.

W internecie pojawiły się spekulacje, że kule są zbiornikami paliwa do statków kosmicznych i mogą zawierać resztkowe ilości łatwopalnych lub reaktywnych substancji.

Świadkowie relacjonowali, że w okolicy pojawiły się osoby w kombinezonach ochronnych, które pod nadzorem policji umieszczały kule w beczkach z materiałami niebezpiecznymi. Zdaniem świadków istniały obawy, że mogą one zawierać substancje niebezpieczne.

Według najnowszego oświadczenia ASA „lokalizacja i charakterystyka obiektów wskazują na to, że są to odłamki obcego obiektu rakietowego, który niedawno wszedł w atmosferę po powrocie z orbity”.

Kolejny taki przypadek w Australii

To nie pierwszy raz, kiedy tego typu tajemnicze obiekty zauważono na wybrzeżu Australii. W 2023 roku Indie potwierdziły, że ogromna metalowa kopuła, którą znaleziono na plaży w zachodniej Australii, niedaleko Perth, pochodziła z jednej z ich rakiet.

Kulisty obiekt podobny do tych odkrytych w ten weekend znaleziono również w 2011 roku na odległych terenach trawiastych w Namibii, w południowej Afryce. Eksperci wówczas stwierdzili, że najprawdopodobniej był to zbiornik z bezzałogowej rakiety.