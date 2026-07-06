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Tajemnicze kule na australijskiej plaży. Zagadka rozwiązana?

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 6 lipca (10:27)

Australijska Agencja Kosmiczna (ASA) poinformowała, że „zidentyfikowała prawdopodobne źródło” tajemniczych, dużych kul, które w ten weekend zostały wyrzucone na plażę w północnym Queensland. Władze stanu ostrzegły wcześniej mieszkańców, że kule mogą być „potencjalnie niebezpiecznymi przedmiotami”.

Tajemnicze kule na australijskiej plaży. Zagadka rozwiązana?
Tajemnicze kule znaleziono na plaży Forrest Beach, zdj. Queensland Fire Department﻿ /-
  • Australijska Agencja Kosmiczna przekazała, że sześć dużych kul wyrzuconych na plażę w północnym Queensland to prawdopodobnie śmieci kosmiczne.
  • Władze Queensland utrzymują 50-metrową strefę zakazu przebywania w pobliżu miejsca znalezienia kul.
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Sześć obiektów odkryto w ten weekend na plaży Forrest Beach, na północ od Townsville.  Dziś Australijska Agencja Kosmiczna poinformowała, że to śmieci kosmiczne. ASA przekazała, że ​​„wyglądają one na zbiorniki ciśnieniowe z rakiety nośnej”.

Agencja dodała, że ​​współpracuje z władzami międzynarodowymi w celu formalnego potwierdzenia tej informacji.

50-metrowa strefa zakazu

W niedzielę straż pożarna stanu Queensland przekazała, że nadal obowiązuje 50-metrowa strefa zakazu przebywania w pobliżu miejsca znalezienia kul. Straż zaapelowała też, by w przypadku znalezienia podejrzanych przedmiotów nie dotykać ich. W takiej sytuacji należy natychmiast wezwać służby ratunkowe.

W internecie pojawiły się spekulacje, że kule są zbiornikami paliwa do statków kosmicznych i mogą zawierać resztkowe ilości łatwopalnych lub reaktywnych substancji.

Świadkowie relacjonowali, że w okolicy pojawiły się osoby w kombinezonach ochronnych, które pod nadzorem policji umieszczały kule w beczkach z materiałami niebezpiecznymi. Zdaniem świadków istniały obawy, że mogą one zawierać substancje niebezpieczne.

Według najnowszego oświadczenia ASA „lokalizacja i charakterystyka obiektów wskazują na to, że są to odłamki obcego obiektu rakietowego, który niedawno wszedł w atmosferę po powrocie z orbity”.

Kolejny taki przypadek w Australii

To nie pierwszy raz, kiedy tego typu tajemnicze obiekty zauważono na wybrzeżu Australii. W 2023 roku Indie potwierdziły, że ogromna metalowa kopuła, którą znaleziono na plaży w zachodniej Australii, niedaleko Perth, pochodziła z jednej z ich rakiet. 

Kulisty obiekt podobny do tych odkrytych w ten weekend znaleziono również w 2011 roku na odległych terenach trawiastych w Namibii, w południowej Afryce.  Eksperci wówczas stwierdzili, że najprawdopodobniej był to zbiornik z bezzałogowej rakiety.

Źródło: RMF24
Tagi: plaża Australia

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