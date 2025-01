Urodzony w Walii w rodzinie emigrantów z Rwandy 18-letni Axel Rudakubana przyznał się do zabójstwa trójki dzieci oraz usiłowania zabójstwa 10 innych osób. Mężczyzna został także oskarżony o wyprodukowanie trucizny oraz posiadanie instrukcji opracowanych przez Al-Kaidę. W lipcu 2024 roku Rudakubana dokonał bestialskiego ataku na dzieci uczestniczące w zajęciach tańca i jogi w brytyjskim Southport.

Policja eskortuje Axela Rudakubanę do sądu / PAUL ELLIS / AFP / East News

Sędzia podczas procesu oznajmił, że oskarżonemu "nieuchronnie zostanie wymierzona kara dożywotniego więzienia".

Mimo przesłuchań nastolatek konsekwentnie milczał, a jego motywacje pozostawały niejasne. Według relacji osób bliskich śledztwu oskarżony był zafascynowany historią ludobójstw, potrafiąc wymienić liczne przykłady podobnych mordów z przeszłości.

Rudakubana, należący do grupy etnicznej Tutsi, był opisany przez byłego kolegę jako "tykająca bomba zegarowa". Jego rodzina była ofiarą ludobójstwa dokonanego na Tutsi przez plemię Hutu w 1994 roku w Rwandzie.

Nastolatek został w rezultacie oskarżony o "posiadanie informacji, które mogą być przydatne osobie dokonującej lub przygotowującej akt terrorystyczny". Wyrok w tej sprawie ma zapaść w czwartek.

Axel Rudakubana / AFP / East News

Makabryczny atak w Southport

Całe wydarzenie miało miejsce 29 lipca ubiegłego roku, gdy 17-letni wówczas napastnik wtargnął na zajęcia taneczne i jogi, i używając noża zaatakował dzieci biorące udział w warsztatach.

Zamordował sześcio-, siedmio- i dziewięciolatkę. Próbował zamordować dwie kolejne osoby.

Po zatrzymaniu sprawcy, policja znalazła w jego domu truciznę oraz plik PDF zatytułowany "Military Studies in the Jihad Against the Tyrants: The Al Qaeda Training Manual", czyli "Wojskowe badania nad Dżihadem walczącym z Tyranami: Podręcznik Al-Kaidy". Oskarżony został również oskarżony o posiadanie informacji przydatnych osobie planującej akt terrorystyczny.

Po tragicznych wydarzeniach w Southport doszło do gwałtownych antyimigranckich zamieszek, które rozprzestrzeniły się na wiele miast w Anglii i Irlandii Północnej. Aresztowano ponad 1500 osób, a kilkadziesiąt z nich skazano na kary więzienia.