Twórca ataku na Izrael

Mohammed Deif jest uważany za jednego z głównych autorów ataku na Izrael 7 października, w którym hamasowcy zabili blisko 1200 osób i porwali 251. Najazd rozpoczął trwającą do dziś wojnę Izraela przeciwko Hamasowi. Według ministerstwa zdrowia Strefy Gazy zginęło w niej już ponad 38,4 tys. Palestyńczyków.

Deif od lat znajduje się na liście najbardziej poszukiwanych przez Izrael terrorystów, uważa się, że wyszedł cało z wielu prób zamachów - przypomniała AP.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu na początku wojny wydał pozostające do dziś w mocy "zarządzenie, by eliminować wyższych rangą dowódców Hamasu".

"Wszędzie widać było części ciał"

Relację mężczyzny, który przeżył atak, cytuje agencja Reutera:

Szykowaliśmy się właśnie do śniadania z moją matką i dziećmi, zastawiliśmy stół, już mieliśmy zaczynać, zmówić modlitwę. Nagle zobaczyłem spadającą bombę, taką beczkę można powiedzieć, ważyła z 10 ton. Cały mój namiot zawalił się na mnie pod gruzami. Kogo mógłbym uratować? Moją matkę? Albo moje dziecko? Żonę? Nie mogłem nawet stwierdzić, gdzie jestem i co się dzieje. Nie wiedziałem, czy to był sen, czy nie. Wyszedłem z namiotu i rozejrzałem się. Wszystkie namioty zostały powalone, widać było części ciał, wszędzie ciała - opowiada mężczyzna o imieniu Yousef.