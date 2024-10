Kradzież ujawnili dziennikarze lokalnych stacji telewizyjnych - anglojęzycznej CBC oraz francuskojęzycznej Radio-Canada. Stacje zwróciły się do firmy H&R Block Canada z prośbą o komentarz w sprawie. W wydanym oświadczeniu firma napisała, że nie ma dowodu, by odpowiedzialność za złamanie zabezpieczeń była po jej stronie.

Natomiast firma H&R Block, w której skład wchodzi właśnie H&R Block Canada powiedziała, że nic nie wie o problemie z danymi kanadyjskich klientów. Odpowiedzialności za sprawę wypiera się również urząd skarbowy, który twierdzi, że to nie jego zabezpieczenia zostały złamane.

Nie jest to pierwszy raz, kiedy hakerzy ukradli dane kanadyjskich podatników. W lutym 2021 r. urząd zablokował dostęp dla ponad 100 tys. osób do rachunków rozliczeń podatkowych. CRA twierdziło wówczas, że blokada jest profilaktyczna i nie doszło do żadnego cyberataku. Podobna sytuacja miała miejsce w sierpniu 2020 r., kiedy CRA również zablokował dostępy po trzech powstrzymanych cyberatakach.