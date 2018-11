Pakistańska chrześcijanka Asia Bibi, skazana na karę śmierci za bluźnierstwo, ale uniewinniona tydzień temu, została wypuszczona po ośmiu latach z więzienia - poinformował w środę jej prawnik Saif ul-Mulook.

Asia Bibi / BIBI FAMILY / HANDOUT / PAP/EPA

Uwolniono ją - przekazał Mulook agencji AFP. Według niego nakaz uwolnienia wydano w środę.

Asia Bibi w 2009 roku pokłóciła się z kilkoma kobietami podczas zbierania owoców. Te oskarżyły ją, że pijąc wodę z tego samego naczynia, co one, zanieczyściła je. Muzułmanki uważały, że kobieta jest nieczysta i namawiały ją do konwersji na islam. W odpowiedzi usłyszały obraźliwe komentarze na temat proroka Mahometa.

Bibi została pobita we własnym domu, a później została aresztowana za bluźnierstwo. W 2010 roku sąd skazał ją i kolejne lata spędziła w odosobnieniu, czekając na egzekucję.

Sąd w Pakistanie uchylił jednak ten wyrok. Wywołało to głośne reakcje wśród islamistów, którzy agresywnie demonstrowali w największych miastach tego kraju.

W ostatnich latach wspólnota chrześcijańska, licząca zaledwie 1,6 proc. populacji Pakistanu, była obiektem ataków ze strony islamistów. W społeczeństwie istnieje szerokie poparcie dla surowych kar dla bluźnierców. Nikt nigdy nie został stracony z mocy prawa, ale niektóre osoby oskarżone o przestępstwo zostały zlinczowane lub zamordowane w wyniku samosądu.

Asia Bibi, urodzona w 1971 roku matka czwórki dzieci, była pierwszą kobietą skazaną na śmierć na mocy prawa.

(az)