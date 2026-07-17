Amerykańskie uderzenia na Iran. Trump nie odpuszcza Teheranowi

RMF24

Amerykańskie siły zbrojne rozpoczęły w piątek kolejną serię ataków na Iran - poinformowało Dowództwo Centralne USA (CENTCOM). To siódma noc z rzędu uderzeń na cele irańskie.

Dowództwo, któremu podlegają siły USA na Bliskim Wschodzie (CENTCOM), poinformowało w komunikacie, że celem amerykańskich uderzeń jest dalsze osłabianie zdolności wojskowych Iranu zgodnie z rozkazem prezydenta Donalda Trumpa.

Piątkowe ataki rozpoczęto o godz. 15 czasu wschodnioamerykańskiego (21 w Polsce). Nie podano więcej szczegółów na temat trwających uderzeń.

CENTCOM przekazał też, że w ciągu pierwszych trzech dni wznowionej blokady irańskich portów siły USA zawróciły cztery statki handlowe, unieruchomiły jedną jednostkę oraz dokonały abordażu jednego statku.

Iran ostrzega USA: Wejdziemy w fazę operacji na pełną skalę

Z kolei Mohsen Rezaei - wysoki rangą przedstawiciel Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) oraz doradca wojskowy najwyższego przywódcy, Modżtaby Chameneiego, ostrzegł w piątek Stany Zjednoczone przed „ofensywą na pełną skalę”, jeśli Amerykanie będą kontynuować ataki na Iran.

Jeśli amerykańskie ataki będą trwały jeszcze przez dwa lub trzy dni, wejdziemy w fazę operacji ofensywnych na pełną skalę - powiedział Rezaei, cytowany przez irańskiego nadawcę IRIB.

Portal Axios podał w piątek, że administracja Trumpa powiadomiła Izrael o wysłaniu dziesiątków powietrznych tankowców w ramach przygotowań do eskalacji ataków na Iran. Według źródeł serwisu wojsko przedstawiło prezydentowi kilka opcji poszerzenia ofensywy.