Dziennikarz śledczy i laureat nagrody Pulitzera Seymour Hersh napisał, że to Amerykanie umieścili ładunki, które zniszczyły gazociągi Nord Stream. Od tych doniesień zdecydowanie odcina się Biały Dom. "To kompletna fikcja" - oświadczyła rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy Białym Domu Adrienne Watson.

26 września sejsmografy odnotowały kilka potężnych eksplozji w miejscu przebiegu dwóch nitek gazociągu Nord Stream / Danish Defence / PAP/EPA

Dziennikarz na swoim blogu przekonuje, że Stany Zjednoczone odpowiadają za wysadzenie obu gazociągów, a operację przeprowadzili nurkowie szkoleni w specjalnym ośrodku US Navy w Panama City. Jako przykrywkę mieli wykorzystać ćwiczenia wojskowe NATO przebiegające pod nazwą Baltops 22. Według Hersha, podłożyli miny, które później aktywowali Norwedzy.

Decyzja o podłożeniu ładunków wybuchowych miała być poprzedzona wielomiesięcznymi dyskusjami, a celem było zachowanie operacji w jak największej tajemnicy.

Biały Dom zdecydowanie odcina się od doniesień Hersha - podkreśla Reuters. To zupełny fałsz i kompletna fikcja - oświadczyła Adrienne Watson, rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu. W podobnym tonie wypowiedzieli się rzecznicy CIA i Departamentu Stanu.

Seymour Hersh jest cenionym dziennikarzem śledczym. W 1969 roku ujawnił masakrę w My Lai, gdzie amerykańscy żołnierze mogli zabić nawet 500 wietnamskich cywilów. Obok Boba Woodwarda i Carla Bernsteina, był jednym z dziennikarzy, którzy doprowadzili do nagłośnienia afery Watergate. To on również opisał stosowanie tortur przez żołnierzy USA w irackim więzieniu Abu Ghraib.

Kilka eksplocji odnotowano we wrześniu

26 września 2022 roku sejsmografy odnotowały kilka potężnych eksplozji w miejscu przebiegu dwóch nitek gazociągu Nord Stream. W sumie na gazociągach Nord Stream 1 i Nord Stream 2 odkryto cztery wycieki.

Prezydent Władimir Putin zaprzeczył, że jego kraj ma z tym coś wspólnego. Stwierdził, że Polska, Ukraina i Stany Zjednoczone są głównymi beneficjentami sabotażu Nord Stream.

Obszar, gdzie eksplozje uszkodziły dwa niemieckie gazociągi w szwedzkiej strefie ekonomicznej, ma zaledwie kilka kilometrów szerokości. Przez niego przebiegają cztery instalacje. Nord Stream 1, którym płynie gaz z Rosji do Niemiec; Nord Stream 2 - tymczasowo wyłączony z użytku; biegnący równolegle do nich C-Lion 1, czyli podmorski kabel komunikacyjny między Finlandią a Niemcami oraz krzyżujący się z nimi prostopadle podmorski kabel wysokiego napięcia SwePol Link, łączący Szwecję z Polską.

Budowa gazociągu Nord Stream 1 zaczęła się w 2010 roku. Został oddany do użytku w latach 2011-2012. Budowa Nord Stream 2 zakończyła się jesienią 2021 roku.