Amerykanie nie odpuszczają. Najnowszy komunikat w sprawie nocnych ataków na Iran

Jak przekazało Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) celami ataków były obiekty związane z marynarką wojenną Iranu, magazyny rakiet i dronów, ośrodki rozpoznania na wybrzeżu oraz elementy obrony przeciwlotniczej. „Uderzenia dodatkowo zmniejszyły zdolności Iranu do atakowania cywilnych marynarzy i statków handlowych” – napisano w komunikacie.
Ataki na cele w Iranie rozpoczęto o godz. 17:30 czasu wschodnioamerykańskiego (23:30 w Polsce) na rozkaz naczelnego dowódcy, czyli prezydenta Donalda Trumpa. Zakończono je trzy godziny później.
Wybuchy w irańskich miastach
Irańskie media państwowe podały, że wybuchy słychać było w Ahwazie, stolicy prowincji Chuzestan na południowym zachodzie kraju oraz w miejscowościach na południowym wybrzeżu Iranu nad Zatoką Omańską, w pobliżu cieśniny Ormuz. Pojawiły się też nieoficjalne doniesienia o dwóch osobach zabitych na granicy irańsko-irackiej.
Z kolei armia Kuwejtu poinformowała, że przechwytuje drony wystrzelone z Iranu.
Groźby Iranu
Przed rozpoczęciem nocnych ataków USA szef irańskiej dyplomacji Abbas Aragczi oświadczył, że jego kraj udzieli „potężnej i decydującej odpowiedzi”.
„Ci, którzy wspierają taką agresję w jakikolwiek sposób również zostaną uznani za uprawnione cele” – dodał.
„Nie są jeszcze gotowi”
W środę prezydent USA zapowiedział, że za każdy zaatakowany przez Iran statek w cieśninie Ormuz, amerykańskie siły zniszczą irański most albo elektrownię, w tym znajdujące się w Teheranie.
Do wojny odniósł się też podczas przemówienia w Georgii. (Irańczycy) Dostają bardzo mocne ciosy i chcą zawrzeć porozumienie. Ale ja uważam, że nie są jeszcze gotowi na zawarcie umowy, ponieważ za każdym razem, gdy dochodzą do porozumienia, chcą później zmieniać jego warunki i wszystko inne. Nie są jeszcze gotowi - oświadczył prezydent.
Również w poprzednich dniach Trump ostrzegał, że jeśli Iran nie pójdzie na układ, siły USA rozpoczną ataki na elektrownie i mosty. Zgodnie z prawem międzynarodowym atak na infrastrukturę cywilną byłby zbrodnią wojenną.
Atak Huti na tankowce
Z powodu wojny Izraela z Iranem oraz blokady cieśniny Ormuz Arabia Saudyjska zwiększyła eksport ropy przez porty nad Morzem Czerwonym. Huti zagrozili jednak blokadą tych portów. Z tego powodu coraz więcej statków omija ten akwen.
Jemeńscy rebelianci Huti przyznali dziś, że w związku z ogłoszoną przez siebie blokadą, zaatakowali dwa saudyjskie tankowce na Morzu Czerwonym. Na jednym z nich wybuchł pożar na dziobie. Władze Arabii Saudyjskiej poinformowały, że załoga statku jest bezpieczna.