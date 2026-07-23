Amerykanie nie odpuszczają. Najnowszy komunikat w sprawie nocnych ataków na Iran

RMF24

To była dwunasta noc z rzędu amerykańskich ataków na Iran. Uderzenia trwały trzy godziny. Co było celem tych uderzeń?

Jak przekazało Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) celami ataków były obiekty związane z marynarką wojenną Iranu, magazyny rakiet i dronów, ośrodki rozpoznania na wybrzeżu oraz elementy obrony przeciwlotniczej. „Uderzenia dodatkowo zmniejszyły zdolności Iranu do atakowania cywilnych marynarzy i statków handlowych” – napisano w komunikacie.

Ataki na cele w Iranie rozpoczęto o godz. 17:30 czasu wschodnioamerykańskiego (23:30 w Polsce) na rozkaz naczelnego dowódcy, czyli prezydenta Donalda Trumpa. Zakończono je trzy godziny później.

Wybuchy w irańskich miastach

Irańskie media państwowe podały, że wybuchy słychać było w Ahwazie, stolicy prowincji Chuzestan na południowym zachodzie kraju oraz w miejscowościach na południowym wybrzeżu Iranu nad Zatoką Omańską, w pobliżu cieśniny Ormuz. Pojawiły się też nieoficjalne doniesienia o dwóch osobach zabitych na granicy irańsko-irackiej.

Z kolei armia Kuwejtu poinformowała, że przechwytuje drony wystrzelone z Iranu.

Groźby Iranu

Przed rozpoczęciem nocnych ataków USA szef irańskiej dyplomacji Abbas Aragczi oświadczył, że jego kraj udzieli „potężnej i decydującej odpowiedzi”.

„Ci, którzy wspierają taką agresję w jakikolwiek sposób również zostaną uznani za uprawnione cele” – dodał.

„Nie są jeszcze gotowi”

W środę prezydent USA zapowiedział, że za każdy zaatakowany przez Iran statek w cieśninie Ormuz, amerykańskie siły zniszczą irański most albo elektrownię, w tym znajdujące się w Teheranie.

Do wojny odniósł się też podczas przemówienia w Georgii. (Irańczycy) Dostają bardzo mocne ciosy i chcą zawrzeć porozumienie. Ale ja uważam, że nie są jeszcze gotowi na zawarcie umowy, ponieważ za każdym razem, gdy dochodzą do porozumienia, chcą później zmieniać jego warunki i wszystko inne. Nie są jeszcze gotowi - oświadczył prezydent.

Również w poprzednich dniach Trump ostrzegał, że jeśli Iran nie pójdzie na układ, siły USA rozpoczną ataki na elektrownie i mosty. Zgodnie z prawem międzynarodowym atak na infrastrukturę cywilną byłby zbrodnią wojenną.

Atak Huti na tankowce

Z powodu wojny Izraela z Iranem oraz blokady cieśniny Ormuz Arabia Saudyjska zwiększyła eksport ropy przez porty nad Morzem Czerwonym. Huti zagrozili jednak blokadą tych portów. Z tego powodu coraz więcej statków omija ten akwen.

Jemeńscy rebelianci Huti przyznali dziś, że w związku z ogłoszoną przez siebie blokadą, zaatakowali dwa saudyjskie tankowce na Morzu Czerwonym. Na jednym z nich wybuchł pożar na dziobie. Władze Arabii Saudyjskiej poinformowały, że załoga statku jest bezpieczna.

Sygnał SOS na Morzu Czerwonym. Huti zaatakowali dwa saudyjskie tankowce Jemeńscy rebelianci Huti przyznali się do ataku na dwa saudyjskie tankowce na Morzu Czerwonym. Na jednym z nich – „ENCELIA” – wybuchł pożar, jednak załoga jest bezpieczna.



