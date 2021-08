Stany Zjednoczone poprosiły, by 24 dyplomatów rosyjskich, których wizy wkrótce stracą ważność, opuściło USA do 3 września - poinformował ambasador Rosji w Waszyngtonie, Anatolij Antonow.

Rosyjska ambasada w Waszyngtonie / SHAWN THEW / PAP/EPA

Otrzymaliśmy listę 24 dyplomatów, którzy - jak się oczekuje - opuszczą kraj do 3 września 2021 roku. Niemal wszyscy z nich wyjadą bez zamiany (na następnych - PAP), dlatego że Waszyngton nagle zaostrzył procedurę wydania wiz - powiedział Antonow.

Agencja TASS, która przytacza jego słowa, powołuje się na tekst wywiadu dla magazynu "National Interest", przedrukowany na stronie ambasady Rosji na Facebooku.



Według Antonowa władze USA "bez wyjaśnienia przyczyn" zaczęły anulować wizy małżonków i dzieci dyplomatów. Ambasador stwierdził w wywiadzie, że powszechne są "opóźnienia w przedłużeniu wiz, które utraciły ważność", i że celem tych opóźnień jest "usuwanie z kraju rosyjskich pracowników dyplomatycznych".



W kwietniu władze w Moskwie zakazały placówkom dyplomatycznym USA w Rosji zatrudniania obywateli rosyjskich. 30 lipca sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział, że ta decyzja poważnie się odbije na pracy przedstawicielstw USA w Rosji. USA będą musiały zwolnić 182 miejscowych pracowników zatrudnionych w Moskwie, Władywostoku i Jekaterynburgu - wyjaśnił Blinken.



Z powodu zakazu zatrudniania Rosjan ambasada USA w Moskwie od maja ograniczyła świadczenie usług konsularnych. Zapowiedziała też redukcję personelu swojego konsulatu o 75 proc. Placówka zaleciła w maju, by mieszkający w Rosji Amerykanie, których wizy tracą ważność, opuścili Rosję do połowy czerwca. Obywatelom Rosji ambasada USA w Moskwie rekomendowała w poniedziałek, by wnioski o wizę amerykańską składali w innych krajach, tj. poza Rosją.