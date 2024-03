Wszyscy zakładnicy, którzy byli przetrzymywani przez uzbrojonego mężczyznę w mieście Ede w Holandii, zostali uwolnieni - podała policja. Domniemany sprawca został zatrzymany.

Akcja policji w Ede / REMKO DE WAAL / PAP/EPA

Do zdarzenia doszło w jednym z lokali w centrum Ede - to ok. 123-tysięczne miasto we wschodniej Holandii.

Agencja ANP poinformowała, że z pomieszczenia, w którym uzbrojony napastnik wziął zakładników, wyszli dwaj mężczyźni, a jeden z nich miał kajdanki na rękach, nałożone mu przez policjantów.

Wcześniej informowano o uwolnieniu trzech zakładników. Dokładna liczba osób, które były przetrzymywane przez napastnika od godzin porannych w sobotę, nie jest znana.

Przed południem dziennik "De Telegraaf" podał, że napastnik, który groził detonacją ładunku wybuchowego wziął zakładników na terenie lokalu Petticoat - baru z klubem nocnym. Około 150 domów zostało ewakuowanych, a koleje wstrzymały ruch pociągów na trasie do Ede.