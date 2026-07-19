RMF24

W Kraju Stawropolskim, na południu europejskiej części Rosji, doszło do ataków dronów na obiekty przemysłowe - powiadomił niezależny rosyjski portal Nastojaszczeje Wriemia. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził, że Ukraińcy uderzyli w trzy magazyny ropy naftowej w Stawropolu.

„Z powodu pożarów w obiektach przemysłowych dochodzi do eksplozji materiałów łatwopalnych. Odgłosy tych wybuchów słychać w Stawropolu. Obecnie nie ma zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców. W miejscowości Wiazniki, w ramach środków ostrożności, przeniesiono w bezpieczne miejsce osoby zamieszkałe w najbardziej zagrożonych domach. Straż pożarna kontynuuje walkę z ogniem” - napisał w sieciach społecznościowych gubernator Kraju Stawropolskiego Władimir Władimirow.

„Uzasadniony i precyzyjny sposób”

Wołodymyr Zełenski przekazał, że siły ukraińskie uderzyły w trzy magazyny ropy naftowej w Stawropolu i okolicach miasta. Prawdopodobnie chodzi o obiekty należące do państwowych rosyjskich koncernów Rosnieft i Łukoil.

„Kontynuujemy odpowiadanie na rosyjskie ataki w pełni uzasadniony i precyzyjny sposób” – stwierdził prezydent Ukrainy. Dalej stwierdził, że cel obrano miejsca, które finansują rosyjską agresję. „SBU jednocześnie zaatakowały trzy magazyny ropy naftowej w regionie stawiropolskim, podczas gdy jednostki naszych Sił Zbrojnych zniszczyły kolejny obiekt paliwowy w tym samym regionie. Odnotowano bezpośrednie trafienia w trzy rosyjskie tankowce z floty cieniowej na Morzu Czarnym” – wyjaśnił.

Ministerstwo obrony Rosji utrzymuje, że minionej nocy zniszczono nad terytorium kraju 140 ukraińskich dronów - przekazały Nastojaszczeje Wriemia, zastrzegając, że resort nigdy nie informuje w swoich komunikatach, ile bezzałogowców nie udało się zestrzelić.

Niedobory paliwa w niemal całej Rosji

Rosja atakuje Ukrainę codziennie od 24 lutego 2022 r., czyli początku inwazji na pełną skalę. W ostatnich miesiącach ukraińska armia regularnie przeprowadza ataki dronowe na Rosję, celując głównie w infrastrukturę energetyczną, która umożliwia Kremlowi finansowanie działań wojennych. Jak zauważył Reuters, nasilone ukraińskie uderzenia na rosyjskie rafinerie spowodowały dotkliwe niedobory paliwa w niemal wszystkich regionach kraju.

25 czerwca prezydent Zełenski poinformował, że zatwierdził 40-dniową „operację wpływu”, której celem jest wywarcie presji na Rosję i skłonienie jej do zakończenia wojny.

Negocjacje w celu zakończenia konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, prowadzone przy udziale Stanów Zjednoczonych, znajdują się obecnie w impasie.