Do zatrzymania zarejestrowanej za granicą ciężarówki doszło w poniedziałek wieczorem na 18. kilometrze autostrady D8 prowadzącej z Pragi do niemieckiego Drezna. Rzecznik policji odmówił podania informacji na temat narodowości migrantów oraz innych szczegółów.



Ratownicy medyczni bezskutecznie próbowali reanimować nieprzytomną kobietę w wieku około 30 lat. Inni zatrzymani migranci nie wymagali pomocy medycznej.



Agencja Reuters zauważa, że Republika Czeska jest szlakiem tranzytowym często wykorzystywanym przez nielegalnych migrantów, którzy chcą dotrzeć do Niemiec.