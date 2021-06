Do 9 wzrosła liczba potwierdzonych dotychczas ofiar śmiertelnych zawalenia się apartamentowca w Surfside na Florydzie - poinformowała burmistrz hrabstwa Miami-Dade Daniella Levine Cava. 152 osoby uznawane są za zaginione.

Miejsce katastrofy / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / PAP/EPA

Jak powiedziała Levine Cava, jedna z ofiar zmarła w szpitalu, zaś osiem zostało znalezionych martwych pod gruzami. W niedzielę udało się zidentyfikować cztery z ofiar.

Dokładamy wszelkich starań, by zidentyfikować innych, którzy zostali odnalezieni, i by informować ich rodziny tak szybko jak to możliwe - zapewniła burmistrz.

Wczoraj członkom rodziny pozwolono odwiedzić miejsce katastrofy.

Akcja ratunkowa trwa kolejną dobę

Burmistrz Surfside Charles Burkett powiedział na antenie telewizji CNN, że akcja ratunkowa trwa i mimo mijającego czasu "oczekuje jeszcze wielu cudów". Dodał, że na miejsce przybył zespół ratowników z Izraela, zaś w poniedziałek ma dotrzeć także ekipa z Meksyku. Zaznaczył jednak, ratownikom brakowało dotąd nie środków, lecz szczęścia.

W akcji używane są wszystkie środki techniczne w tym dźwig budowlany, buldożery, drony i czułe mikrofony. Ratownicy przeszukują też ruiny własnymi rękami. Liczy się czas, bowiem z każdą godziną szanse na znalezienie żywych osób maleją.

Katastrofa dzień po tym, jak budynek przeszedł inspekcję budowlaną

Do częściowego zawalenia się budynku doszło około godz. 2 w nocy ze środy na czwartek (godz. 8 czasu polskiego). W wybudowanym w 1981 r. położonym tuż przy plaży apartamentowcu było ponad 130 mieszkań. Jak podał "Washington Post", do zawalenia się 40-letniego bloku doszło zaledwie dzień po tym, jak pomyślnie przeszedł on inspekcję budowlaną.

Jak poinformował w sobotę dziennik "New York Times" inspektor budowlany, inż. Frank Morabito, w 2018 roku informował o "poważnych uszkodzeniach strukturalnych" apartamentowca. Nakłaniał zarządców budynku do naprawy pękniętych kolumn i kruszejącego betonu. Prace miały się wkrótce rozpocząć.



W reakcji na zawalenie się 40-letniego apartamentowca władze okolicznych miast i miejscowości, w tym miasta Miami, zapowiedziały ściślejsze kontrole stanu budynków położonych nad oceanem.