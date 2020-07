W ostatnich kilku dniach co najmniej 13 osób, w tym kilku żebraków, zmarło w południowo-wschodnich Indiach po spożyciu żelu do dezynfekcji rąk w zastępstwie alkoholu - informują lokalne media.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Stracili przytomność po wypiciu środka odkażającego zmieszanego z wodą lub sodą - przekazał AFP komisarz policji w miejscowości Kurićedu w stanie Andhra Pradeś.

Przez ponad 10 dni grupa około 20 osób spożywała wodno-alkoholowy żel jako substytut napojów alkoholowych, ponieważ władze nałożyły na Kurićedu blokadę w celu zwalczania epidemii Covid-19 - informuje "Mumbai Mirror".



Członkowie rodzin ofiar przekazali policji, że ich bliscy stracili przytomność kilka godzin po spożyciu nieokreślonej ilości żelu.



Zgony spowodowane spożyciem nielegalnie wytwarzanego bądź podrabianego alkoholu są w Indiach dość częste, bo wielu ubogich mieszkańców tego kraju nie może sobie pozwolić na zakup alkoholu w sklepach. Nielegalnie wytwarzany alkohol jest tani, a dodatkowo w celu wzmocnienia jego działania często dodawane są do niego różne substancje chemiczne. Wskutek ogromnego popytu nielegalna produkcja alkoholu stała się w Indiach bardzo dochodowym biznesem.



Według oficjalnych danych co roku w Indiach po spożyciu tego rodzaju trunków umiera ok. 1000 osób.



W piątek łączna liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 wyniosła w Indiach niemal 36 tys. Ponad 1,6 miliona osób zostało zarażonych wirusem.