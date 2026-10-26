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Wiemy, kto zdobył Złotą Piłkę. Ogromny sukces Pajor

Autor: Publikacja: Wczoraj, 26 października (23:51)

Angielski napastnik Harry Kane został zdobywcą Złotej Piłki w prestiżowym plebiscycie „France Football”. Polka Ewa Pajor zajęła drugie miejsce w żeńskim konkursie. Najlepszą piłkarką świata została jej koleżanka z drużyny - Alexia Putellas.

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Wiemy, kto zdobył Złotą Piłkę. Ogromny sukces Pajor
Alexia Putellas i Harry Kane (fot. TOLGA AKMEN) /PAP/EPA

Harry Kane został w poniedziałek laureatem Złotej Piłki. Kapitan reprezentacji Anglii otrzymał najbardziej prestiżową indywidualną nagrodę w futbolu po znakomitym sezonie w barwach Bayernu Monachium i drużyny narodowej.

Kane zdobył dla Bayernu 61 bramek w 51 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Niemiecki klub sięgnął po dublet, wygrywając mistrzostwo kraju i krajowy puchar.

Angielski napastnik potwierdził w ten sposób swoją pozycję wśród najskuteczniejszych piłkarzy współczesnego futbolu.

Z reprezentacją Anglii Kane dotarł do półfinału mistrzostw świata. W turnieju zdobył sześć bramek.

Jest pierwszym Anglikiem nagrodzonym Złotą Piłką od 25 lat. Poprzednio wyróżnienie trafiło do przedstawiciela tego kraju w 2001 roku, gdy laureatem został Michael Owen.

 

Alexia Putellas najlepszą piłkarką, Pajor tuż za nią

Alexia Putellas otrzymała w poniedziałek Złotą Piłkę dla najlepszej piłkarki świata — Ballon d'Or Feminin. Hiszpańska pomocniczka została wyróżniona po sezonie, w którym zdobyła z FC Barceloną potrójną koronę.

Tuż za plecami Hiszpanki znalazła się Polka - Ewa Pajor, która była klubową koleżanką Putellas.

 


Źródło: RMF24
Tagi: Harry Kane złota piłka

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