Wiemy, kto zdobył Złotą Piłkę. Ogromny sukces Pajor

Harry Kane został w poniedziałek laureatem Złotej Piłki. Kapitan reprezentacji Anglii otrzymał najbardziej prestiżową indywidualną nagrodę w futbolu po znakomitym sezonie w barwach Bayernu Monachium i drużyny narodowej.
Kane zdobył dla Bayernu 61 bramek w 51 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Niemiecki klub sięgnął po dublet, wygrywając mistrzostwo kraju i krajowy puchar.
Angielski napastnik potwierdził w ten sposób swoją pozycję wśród najskuteczniejszych piłkarzy współczesnego futbolu.
Z reprezentacją Anglii Kane dotarł do półfinału mistrzostw świata. W turnieju zdobył sześć bramek.
Jest pierwszym Anglikiem nagrodzonym Złotą Piłką od 25 lat. Poprzednio wyróżnienie trafiło do przedstawiciela tego kraju w 2001 roku, gdy laureatem został Michael Owen.
Alexia Putellas najlepszą piłkarką, Pajor tuż za nią
Alexia Putellas otrzymała w poniedziałek Złotą Piłkę dla najlepszej piłkarki świata — Ballon d'Or Feminin. Hiszpańska pomocniczka została wyróżniona po sezonie, w którym zdobyła z FC Barceloną potrójną koronę.
Tuż za plecami Hiszpanki znalazła się Polka - Ewa Pajor, która była klubową koleżanką Putellas.