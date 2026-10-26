Ewa Pajor o krok od Złotej Piłki? Polka w gronie faworytek prestiżowego plebiscytu

RMF24

Dzisiejszy wieczór może przejść do historii polskiego futbolu. W Londynie odbędzie się gala wręczenia Złotej Piłki (Ballon d'Or), a w ścisłym gronie głównych kandydatek do prestiżowego trofeum znajduje się Ewa Pajor. Napastniczka Barcelony ma za sobą fenomenalny sezon, w którym zdominowała europejskie boiska.

Rok 2026 w wykonaniu reprezentantki Polski to pasmo nieprzerwanych sukcesów. Pajor sięgnęła z Barceloną aż po cztery trofea klubowe: triumf w Lidze Mistrzów, mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Hiszpanii i Superpuchar Hiszpanii.

W ubiegłym sezonie – biorąc pod uwagę występy w klubie oraz reprezentacji Polski – rozegrała łącznie 46 spotkań, strzelając 34 bramki i dokładając do tego 8 asyst. Szczególnie imponujący był jej wynik w Champions League, gdzie z 11 trafieniami na koncie bezapelacyjnie sięgnęła po koronę królowej strzelczyń.

Groźne rywalki w walce o trofeum

Polka znajduje się obecnie w gronie 30 nominowanych zawodniczek „France Football” oraz UEFA, jednak eksperci stawiają ją w roli jednej z faworytek do końcowego triumfu.

Wśród najgroźniejszych rypwalek Ewy Pajor wymienia się utytułowane Hiszpanki: dwukrotną zdobywczynię nagrody (w latach 2021 i 2022) Alexię Putellas oraz Claudię Pinę. W dalszej kolejności analitycy wskazują na Melchie Dumornay z Haiti oraz Jamajkę Khadiję Shaw. Warto zauważyć, że ubiegłoroczna triumfatorka (trzeci raz z rzędu), Aitana Bonmati, tym razem nie ma szans na obronę tytułu z powodu ciężkiej kontuzji, która zakłóciła jej sezon.

W poprzedniej edycji plebiscytu Pajor zajęła wysokie, 8. miejsce.

Plebiscytowe emocje u mężczyzn i polski akcent

W rywalizacji panów o Złotą Piłkę również zapowiadają się wielkie emocje. Obrońca tytułu, Francuz Ousmane Dembele, ma silną konkurencję w postaci rodaka i króla strzelców mundialu Kyliana Mbappe, Anglika Harry'ego Kane'a oraz – przede wszystkim – 19-letniego gwiazdora Barcelony, Lamine'a Yamala, który poprowadził Hiszpanię do tytułu mistrza świata i uchodzi za głównego faworyta.

Polscy kibiców mogą odczuwać pewien niedosyt, ponieważ na ogłoszonej we wrześniu 30-osobowej liście zabrakło Roberta Lewandowskiego (obecnie Chicago Fire).

Jubileuszowa gala w Londynie

Tegoroczna ceremonia wręczenia Złotej Piłki wiąże się z wyjątkowym wydarzeniem organizacyjnym. Po raz pierwszy od lat gala została przeniesiona z Paryża do Londynu. Ma to na celu uczczenie 70. rocznicy zdobycia tego wyróżnienia przez legendę angielskiego futbolu, Stanleya Matthewsa.

Magazyn „France Football” przyznaje Złotą Piłkę nieprzerwanie od 1956 roku, natomiast kobiety o to prestiżowe miano walczą od 2018 roku. Początek głównej części poniedziałkowej gali w stolicy Anglii zaplanowano na godzinę 21:00.