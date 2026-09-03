Wielka szansa Biało-Czerwonych. Polki powalczą dziś o półfinał mistrzostw Europy

RMF24

W czwartek polskie siatkarki staną przed szansą awansu do półfinału mistrzostw Europy i przybliżenia się do pierwszego od 17 lat medalu. Przeciwniczki? Znana i niżej notowana Holandia, z którą Polki mają ostatnio bardzo korzystny bilans.

Polki niepokonane w drodze do ćwierćfinału

Reprezentacja Polski siatkarek z kompletem sześciu zwycięstw zameldowała się w najlepszej ósemce mistrzostw Europy. Podopieczne trenera Stefano Lavariniego nie pozostawiły złudzeń żadnej z rywalek w fazie grupowej, prezentując siatkówkę na najwyższym poziomie. Teraz przed nimi ćwierćfinałowe starcie z Holandią, która w turnieju przegrała tylko raz – z Belgią po zaciętym tie-breaku. W 1/8 finału Holenderki również musiały się solidnie napocić, by po pięciosetowej batalii wyeliminować Słowenki.

Fręch pożegnała się z US Open. Polka przegrała z Amerykanką Magdalena Fręch odpadła w pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Polska tenisistka przegrała z rozstawioną z numerem 14. Amerykanką Ivą Jovic 5:7, 3:6.

Rywalki dobrze znane polskim siatkarkom

Holandia to zespół, z którym Polki mierzyły się już wielokrotnie. W tegorocznej Lidze Narodów Biało-Czerwone wygrały 3:1, powtarzając wynik z ubiegłego roku. W rankingu FIVB Polska zajmuje czwarte miejsce, podczas gdy Holandia jest ósma. Dodatkowym smaczkiem są klubowe znajomości – kilka zawodniczek Oranje gra lub grało w polskich klubach. Indy Baijens występowała w Chemiku Police, Marrit Jasper i Laura Jensen to obecnie siatkarki DevelopResu Rzeszów, a Elles Dambrink niedawno podpisała kontrakt z ŁKS Commercecon Łódź.

Stawka meczu – medal na wyciągnięcie ręki

Ostatni raz Polki stanęły na podium mistrzostw Europy w 2009 roku, zdobywając brąz w Łodzi. Teraz mają realną szansę, by powtórzyć ten sukces. Jeśli pokonają Holandię, w półfinale czeka już faworyt turnieju – reprezentacja Włoch. W drugim półfinale Serbki zmierzą się z wygranym z meczu Turcja – Niemcy.

Ćwierćfinałowy mecz Polski z Holandią odbędzie się w czwartek o godzinie 15:00 w Stambule. Trzy godziny później na parkiet wyjdą Turczynki i Niemki.