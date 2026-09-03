Fręch pożegnała się z US Open. Polka przegrała z Amerykanką

RMF24

Magdalena Fręch odpadła w pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Polska tenisistka przegrała z rozstawioną z numerem 14. Amerykanką Ivą Jovic 5:7, 3:6.

US Open – Fręch odpadła w pierwszej rundzie

Niespełna 19-letnia Iva Jovic uchodzi za bardzo utalentowaną i coraz częściej potwierdza posiadany potencjał. W obecnym sezonie grała już w ćwierćfinale Australian Open i w 1/8 finału Wimbledonu.

Amerykance w starciu z Magdaleną Fręch momentami brakowało stabilności, ale im dłużej trwał mecz, tym bardziej było widać jej przewagę. Spotkanie zaczęło się już we wtorek, jednak zostało przerwane z powodu deszczu w pierwszym secie przy stanie 4:4.

Polka zaczęła wówczas od prowadzenia 3:0, Jovic szybko jednak stratę odrobiła, a po wznowieniu gry nie miała problemów z przejęciem inicjatywy i rozstrzygnęła seta na swoją korzyść.

W drugim walka gem za gem trwała tylko do stanu 2:2. Z pięciu kolejnych Jovic wygrała cztery, co oznaczało awans do drugiej rundy.

Nieszczęśliwa środa dla Polaków

Z kolei na drugiej rundzie wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku zakończył zmagania Hubert Hurkacz. Polak przegrał z rozstawionym z numerem ósmym Amerykaninem Benem Sheltonem 3:6, 7:5, 6:7 (3-7), 5:7.

W drugiej rundzie z tenisistą z Monako Valentinem Vacherotem 4:6, 6:4, 6:7 (3-7), 2:6 przegrał również niestety Kamil Majchrzak.

Z Polek w rywalizacji singlistek pozostała już tylko Iga Świątek

Świątek w czwartek w 2. rundzie zmierzy się z Argentynką Nadią Podoroską. O godz. 17 pojawi się na nowojorskim korcie. Wcześniej swoje pierwsze mecze przegrały Maja Chwalińska i Magda Linette.