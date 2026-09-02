Gigantyczny transfer do klubu z Manchesteru na koniec rekordowego okienka

RMF24

Tuż przed zamknięciem letniego okienka transferowego Manchester City wyrównał rekordowy transfer w angielskiej piłce. Ekipę „The Citizens” zasilił Enzo Fernandez, który przeszedł z Chelsea za 125 mln funtów, czyli 169 mln dolarów.

To było szalone lato w angielskiej Premier League. Kluby wydały na transfery niewyobrażalną kwotę.

Enzo Fernandez z Chelsea do Manchesteru City

Enzo Fernandez, mistrz i wicemistrz świata w barwach Argentyny, zmienił klub za identyczną kwotę, jak przed rokiem reprezentant Szwecji Alexander Isak, który wtedy przeszedł z Newcastle United do Liverpoolu.

25-letni argentyński pomocnik rozpoczął karierę w River Plate Buenos Aires. Latem 2022 roku przeszedł do Benfiki Lizbona, a w styczniu 2023 został zawodnikiem Chelsea. W barwach „The Blues” rozegrał 170 meczów, w których strzelił 31 goli i zaliczył 30 asyst. W 2025 roku wygrał Ligę Konferencji i klubowe mistrzostwa świata.

W 2022 roku zadebiutował w reprezentacji, z którą triumfował w mistrzostwach świata i Copa America. Uczestniczył też w tegorocznym mundialu w Ameryce Północnej, gdzie Argentyna przegrała w finale z Hiszpanią pod dogrywce 0:1. W drużynie narodowej zdobył osiem bramek w 49 spotkaniach.

Rekordowe wydatki klubów Premier League

Transakcja między Chelsea a Manchesterem City była największą tego lata, które okazało się rekordowe pod względem sum transferowych. Kluby Premier League wydały łącznie około 4,6 miliarda dolarów, czyli 3,4 mld funtów na nowych zawodników. To około 10 procent więcej niż przed rokiem.

Wtorek był ostatnim dniem okna transferowego także w innych czołowych europejskich ligach: hiszpańskiej, włoskiej, niemieckiej i francuskiej. Łączne wydatki tamtejszych klubów wyniosły 3,8 mld USD, czyli mniej niż 20 zespołów Premier League.