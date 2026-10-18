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Urugwajski sędzia piłkarski przeszedł do historii, gdy użył tego urządzenia

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 18 października (10:29)

Urugwajski sędzia Eduardo Varela zapisał się w historii futbolu. Jako pierwszy pokazał on elektroniczne kartki podczas oficjalnego meczu krajowego pucharu pomiędzy Nacionalem i Rentistas (3:0). Trwają testy nowego urządzenia.

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Urugwajski sędzia piłkarski przeszedł do historii, gdy użył tego urządzenia
Tradycyjne kartki odejdą do lamusa? Zdj. ilustracyjne /Shutterstock

System był testowany po raz pierwszy przez Urugwajski Związek Piłki Nożnej, który ma nadzieję, że elektroniczne kary ułatwią i przyspieszą pracę sędziów.

Urządzenie z dwoma przyciskami ma pomóc sędziom

Urządzenie, przypominające telefon, jest lekkie i mieści się w kieszeni sędziego. Ma dwa przyciski – żółty i czerwony – wyjaśnił Varela w rozmowie z lokalną stacją radiową.

Po naciśnięciu jednego z nich urządzenie automatycznie podświetla się na odpowiedni kolor i wyświetla numery wszystkich zawodników, spośród których można dokonać wyboru. To znacznie ułatwia nam pracę — dodał.

Sędzia określił nową technologię jako „cenną pomoc”, która „będzie użyteczna jeszcze przez długi czas”. W gruncie rzeczy chodzi przede wszystkim o zapewnienie przejrzystości i zaoszczędzenie czasu. Przyznał jednak, że zastąpienie tradycyjnych kartek nieco osłabiło unikatowy charakter futbolu.

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Od razu do systemu

Tradycyjnie sędziowie muszą odnotowywać swoje decyzje na papierze, zanim wprowadzą je do systemu. Proces ten był jeszcze bardziej uciążliwy, zwłaszcza gdy mecze rozgrywano w deszczu. 

Dzięki innowacji dane są przesyłane w czasie rzeczywistym do platformy zarządzania statystykami zawodów.

Jest jedna wada

Jedyną wadą, jaką do tej pory zidentyfikowano, jest widoczność decyzji arbitra dla widzów. O ile czerwoną kartkę dostrzec dość łatwo, o tyle żółta jest trudniejsza do zauważenia, zwłaszcza z większej odległości. Problem ten odnotowano już wcześniej podczas meczu testowego pomiędzy Defensor Sporting i Plaza Colonia – próba ta została ostatecznie uznana za nieudaną ze względu na zbyt słabą jasność.

Tym razem Varela nie napotkał takich trudności; już w 12. minucie pokazał żółtą kartkę zawodnikowi drużyny Rentistas. Później usunął z boiska dwóch graczy – po jednym z każdego zespołu – co dowiodło, że wszystkie funkcje systemu działają prawidłowo.

Na razie technologia ta nie jest brana pod uwagę ani w Europie, ani w meczach organizowanych przez FIFA.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: sędzia Urugwaj

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