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Kacper Tomasiak i Jakub Wolny triumfują w Zakopanem

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 17 października (13:19)

Kacper Tomasiak i Jakub Wolny z LKS Klimczok Bystra I wygrali w sobotę w Zakopanem konkurs duetów mistrzostw Polski w skokach narciarskich na igelicie.

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Kacper Tomasiak i Jakub Wolny triumfują w Zakopanem
Kacper Tomasiak, fot. Grzegorz Momot /PAP

Drugie miejsce zajęli Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek z WSS Wisła I, a trzecie Tymoteusz Amilkiewicz i Maciej Kot z AZS Zakopane I.

Na starcie stanęło 28 duetów, do drugiej serii konkursowej awansowało 12 najlepszych zespołów, natomiast do trzeciej - osiem.

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Źródło: RMF24/PAP
Tagi: skoki narciarskie Kacper Tomasiak

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