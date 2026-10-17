Kacper Tomasiak i Jakub Wolny triumfują w Zakopanem
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Kacper Tomasiak i Jakub Wolny z LKS Klimczok Bystra I wygrali w sobotę w Zakopanem konkurs duetów mistrzostw Polski w skokach narciarskich na igelicie.
Drugie miejsce zajęli Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek z WSS Wisła I, a trzecie Tymoteusz Amilkiewicz i Maciej Kot z AZS Zakopane I.
Na starcie stanęło 28 duetów, do drugiej serii konkursowej awansowało 12 najlepszych zespołów, natomiast do trzeciej - osiem.
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