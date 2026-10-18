Jeremy Sochan nagle zwolniony z Portland Trail Blazers. Komunikat klubu ws. Polaka

RMF24

Jeremy Sochan nie zagra już w Portland Trail Blazers. Polski koszykarz, mimo niezłej postawy w sparingach, został zwolniony tuż przed rozpoczęciem sezonu 2026/27 w NBA.

Klub z Portland poinformował o decyzji w sprawie Polaka w krótkim komunikacie, nie podając powodów decyzji.

„Jeremy „upuszczony przez Portland”, trochę przewidywalny ruch, ale trzeba przyznać, że dobrze się pokazał w sezonie przygotowawczym. Zrobił dobrą pracę. Teraz musi zadziałać agent” - skomentował na platformie X Marcin Gortat.

Sochan zwolniony krótko po meczu

23-letni Sochan, który roczną, ale według mediów w USA niegwarantowaną umowę z Blazers podpisał 1 sierpnia (miał 15. pod względem wysokości kontrakt na kwotę 2,449,421 dolarów), został zwolniony kilka godzin po ostatnim sparingu na wyjeździe z Golden State Warriors, przegranym 118:128 (w siedem minut zdobył sześć punktów, trafiając obydwa rzuty za trzy, miał też trzy zbiórki, asystę, blok i stratę).

Zagrał we wszystkich czterech meczach towarzyskich, będąc w jednym z nich najlepiej zbierającym spotkania - osiem zbiórek. W pierwszym w dziewięć minut zdobył 10 punktów.

Jeremy Sochan w NBA

Sochan karierę w NBA rozpoczął przed czterema laty w San Antonio Spurs, gdzie trafił wybrany w drafcie przez San Antonio Spurs z numerem dziewiątym i podpisał czteroletni kontrakt.

Pierwsze lata występów były udane, jednak jesienią 2025 władze Spurs nie zdecydowały się na przedłużenie kontraktu, co oznaczało, że brały pod uwagę możliwość wytransferowania Polaka w trakcie rozgrywek. I tak się stało. 12 lutego 2026 r. został oddany do New York Knicks. Z Nowojorczykami sięgnął po tytuł, ale rzadko pojawiał się na boisku i jego wkład w mistrzostwo NBA był skromny.

Tytuł z Knicksami

Ostatecznie w trakcie minionego sezonu, trafił do New York Knicks, z którymi zdobył mistrzowski tytuł, po wygranej w finale właśnie ze Spurs. Reprezentant Polski w poprzednim sezonie wystąpił w 28 z 54 meczów zespołu z Teksasu (średnio 13 minut i 4,1 pkt), zaś w barwach Knicks 16 meczów spotkań rundy zasadniczej (średnio 2,8 pkt i 2,1 zb). oraz ośmiu w fazie play off (w tym trzech w finale, łącznie 26 minut i średnio 2,5 pkt).

W całej karierze w amerykańsko-kanadyjskiej lidze w 228 spotkaniach uzyskiwał średnio 9,9 pkt, 5,4 zbiórek i 2,5 asysty.

Przed nim tylko trzech Polaków grało w NBA: Cezary Trybański, Maciej Lampe i Marcin Gortat, który z 892 występami jest wśród nich rekordzistą.

Sezon zasadniczy NBA rusza we wtorek 20 października, a Trail Blazers zainaugurują go w nocy ze środy na czwartek spotkaniem u siebie z Phoenix Suns.