Skandal po finale mundialu. FIFA wszczyna śledztwo po wielkiej awanturze

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Emocje po finałowym meczu mistrzostw świata sięgnęły zenitu. Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) wszczęła postępowanie w sprawie bójki, do której doszło tuż po ostatnim gwizdku. Niektórzy argentyńscy piłkarze byli agresywni wobec Hiszpanów, którzy po dogrywce wygrali 1:0.

Finał mistrzostw świata 2026 na długo zostanie w pamięci kibiców nie tylko ze względu na sportowe emocje, ale i wydarzenia po meczu. Już podczas samego spotkania atmosfera była bardzo napięta. Argentyńczycy przez całą dogrywkę musieli radzić sobie w osłabieniu po tym, jak Enzo Fernandez otrzymał drugą żółtą kartkę i opuścił boisko. Decydujący cios zadał w 106. minucie Ferran Torres, zapewniając Hiszpanii drugie w historii mistrzostwo świata i odzyskanie tytułu po 16 latach.

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Bójka po końcowym gwizdku

Leandro Paredes popychający Erica Garcię, zdj, WILL OLIVER / PAP/EPA

Po ostatnim gwizdku emocje eksplodowały. Hiszpanie świętowali zwycięstwo, co nie spodobało się niektórym argentyńskim zawodnikom. Argentyński pomocnik Leandro Paredes starł się z kilkoma hiszpańskimi piłkarzami, w tym z obrońcą Erikiem Garcią oraz pomocnikiem Gavim. Gavi upadł na murawę, co tylko podgrzało atmosferę i doprowadziło do bójki między obiema drużynami.

Piłkarze zaczęli się bić i przepychać. Trzeba było ich rozdzielać, w co zaangażował się argentyński trener Lionel Scaloni, który próbował uspokoić zawodników.



Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej oficjalnie wszczęła postępowanie w sprawie bójki. Na razie nie podano terminu zakończenia dochodzenia ani ewentualnych konsekwencji dla uczestników bijatyki.

Gavi upada po starciu z Nahuelem Moliną i Leandro Paredesem, zdj. RONALD WITTEK / PAP/EPA