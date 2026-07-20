„Niech żyje Hiszpania!”. Mistrzowie świata powitani na ulicach Madrytu

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Król Hiszpanii Filip VI Burbon podziękował piłkarzom „La Roja” za zdobycie w niedzielę tytułu mistrzów świata podczas poniedziałkowego spotkania w podmadryckim pałacu Zarzuela - rezydencji hiszpańskiego monarchy. Podopieczni Luisa de la Fuenty pokonali w finale po dogrywce obrońców tytułu - Argentyńczyków, sięgając po złoto drugi raz w historii.

Niedzielne zwycięstwo w finałowym meczu mundialu, jak określił król Hiszpanii Filip VI, któremu podczas audiencji towarzyszyły królowa Letycja oraz córki Eleonora i Zofia, zostało okupione dużym zmęczeniem.

Jesteście zmęczeni, ale jakież to jest cudowne zmęczenie, prawda? – zapytał retorycznie piłkarzy Hiszpanii król Filip VI.

Monarcha odnotował, że w związku z nową formułą mistrzostw świata wygrany przez Hiszpanów turniej był mundialem o największej w historii liczbie uczestników – 48, co, jak dodał, nadaje jeszcze większego znaczenia niedzielnemu osiągnięciu ekipy „La Furia Roja”.

Odyseja Hiszpanów na mundialu

Król podziękował też trenerowi Luisowi de la Fuente, a także członkom jego sztabu szkoleniowego. Drogę do sukcesu na mundialu Hiszpanów określił mianem „odysei”. Dodał, że została ona zakończona dużym cierpieniem i „poobijaniem” w meczu przeciwko Argentynie, który Hiszpanie po dogrywce wygrali 1:0.

Po popołudniowym powrocie z USA do Hiszpanii piłkarze tego kraju spotkali się w Madrycie także z premierem Pedro Sanchezem, po czym skierowali do centrum stolicy, gdzie na placu Cibeles wezmą udział w wieczornej fecie. W związku z liczną obecnością kibiców pozdrawiających na ulicach Madrytu kadrę Hiszpanii autobus z ekipą „La Roja” przybędzie na plac Cibeles z około godzinnym opóźnieniem.

Podczas przejazdu przez centrum Madrytu kibice ubrani w koszulki reprezentacji Hiszpanii i machający flagami tego kraju skandowali hasła na cześć podopiecznych trenera Luisa de la Fuentesa: „Jesteście mistrzami!”, „Niech żyje Hiszpania!”, „Dziękujemy!”, „Jesteście królami świata!”.

„Infantino do dymisji”

Prawie dwa miliony osób witało w poniedziałek na ulicach Madrytu piłkarską reprezentację Hiszpanii, wracającą triumfalnie z mundialu w Ameryce Północnej. Mistrzów świata przyjęli wcześniej król Filip VI Burbon oraz premier Pedro Sanchez.

Jak podała agencja EFE, na ulicach stolicy zgromadziło się około 1,8 mln kibiców. Hiszpańska drużyna rozpoczęła paradę krótko przed godziną 20, przejeżdżając autobusem z odkrytym dachem głównymi arteriami Madrytu, wywołując sceny radości i zbiorowej euforii.

Wśród kibiców zgromadzonych na placu Cibeles i w jego sąsiedztwie pojawiły się też osoby z transparentami krytykującymi władze FIFA, m.in. „Infantino do dymisji!”. W rozmowie z mediami negatywnie wypowiadali się oni na temat poziomu sędziowania podczas MŚ i „sprzyjaniu Argentynie" przez arbitrów podczas mundialu.

Zabawa na placu Cibeles powinna zakończyć się we wtorek po północy. W jej trakcie na scenie pojawią się piłkarze, członkowie sztabu szkoleniowego Hiszpanii, a także liczni muzycy. Na scenie koncertować będzie m.in. Barce, Alex Martini, Ana Mena, Lola Indigo, Aitana oraz DJ Pawly.