Ronaldo i Messi wciąż na szczycie. Oto najlepiej zarabiający piłkarze świata w 2026 roku

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Choć kariery Cristiano Ronaldo i Lionela Messiego powoli zmierzają ku końcowi, to wciąż są oni na czołowych lokatach wśród najlepiej zarabiających piłkarzy świata. Kto jeszcze znalazł się wśród tego grona?

Tegoroczne lato przyniosło prawdziwą rewolucję na piłkarskich boiskach. Młody Lamine Yamal poprowadził Hiszpanię do triumfu na Mistrzostwach Świata, zdobywając trofeum w wieku zaledwie 19 lat. Jednak mimo spektakularnych sukcesów piłkarzy młodego pokolenia, to wciąż Cristiano Ronaldo i Lionel Messi pozostają niekwestionowanymi liderami, jeśli chodzi o zarobki.

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Ronaldo i Messi – miliarderzy futbolu

Cristiano Ronaldo w tym roku został pierwszym aktywnym sportowcem, którego dochód przed opodatkowaniem w całej karierze przekroczył 2 miliardy dolarów. W tym sezonie zarobi kolejne 300 milionów dolarów. Z tego aż 250 milionów pochodzi z kontraktu z saudyjskim Al Nassr, a kolejne 50 milionów z kontraktów sponsorskich i biznesowych.

Lionel Messi, obecnie gwiazda Interu Miami, znalazał się na drugim miejscu z wynikiem 145 milionów dolarów – 70 milionów z gry w MLS i 75 milionów z działalności pozaboiskowej.

Nowa fala gwiazd – czy dogonią legendy?

Podium zamyka Kylian Mbappé z Realu Madryt, który w tym roku zarobi 100 milionów dolarów. Tuż za nim plasują się Erling Haaland z Manchesteru City (85 mln dolarów) i Vinicius Jr. z Realu Madryt (76 mln dolarów). Lamine Yamal, mimo młodego wieku, już teraz zgarnia 55 milionów dolarów rocznie, głównie dzięki nowym kontraktom sponsorskim z globalnymi markami.

Premier League w odwrocie, La Liga na fali

Ciekawostką jest fakt, że wśród najlepiej zarabiających piłkarzy jest tylko jeden reprezentant Premier League (Haaland). Dominują za to zawodnicy hiszpańskiej La Liga – aż czterech graczy z tej ligi znalazło się w pierwszej dziesiątce. Wśród nich, obok Mbappé i Viniciusa, są także Jude Bellingham (45 mln dolarów) oraz wspomniany Yamal.

Ranking najlepiej opłacanych piłkarzy 2026 (wg Forbesa):

1. Cristiano Ronaldo (Al Nassr) – 300 mln dolarów

2. Lionel Messi (Inter Miami) – 145 mln dolarów

3. Kylian Mbappé (Real Madryt) – 100 mln dolarów

4. Erling Haaland (Manchester City) – 85 mln dolarów

5. Vinicius Jr. (Real Madryt) – 76 mln dolarów

6. Lamine Yamal (Barcelona) – 55 mln dolarów

7. Sadio Mané (Al Nassr) – 54 mln dolarów

8. Jude Bellingham (Real Madryt) – 45 mln dolarów

9. Harry Kane (Bayern Monachium) – 42 mln dolarów

10. Mohamed Salah (Trabzonspor) – 40 mln dolarów