Ronaldo i Messi wciąż na szczycie. Oto najlepiej zarabiający piłkarze świata w 2026 roku

Tegoroczne lato przyniosło prawdziwą rewolucję na piłkarskich boiskach. Młody Lamine Yamal poprowadził Hiszpanię do triumfu na Mistrzostwach Świata, zdobywając trofeum w wieku zaledwie 19 lat. Jednak mimo spektakularnych sukcesów piłkarzy młodego pokolenia, to wciąż Cristiano Ronaldo i Lionel Messi pozostają niekwestionowanymi liderami, jeśli chodzi o zarobki.
Ronaldo i Messi – miliarderzy futbolu
Cristiano Ronaldo w tym roku został pierwszym aktywnym sportowcem, którego dochód przed opodatkowaniem w całej karierze przekroczył 2 miliardy dolarów. W tym sezonie zarobi kolejne 300 milionów dolarów. Z tego aż 250 milionów pochodzi z kontraktu z saudyjskim Al Nassr, a kolejne 50 milionów z kontraktów sponsorskich i biznesowych.
Lionel Messi, obecnie gwiazda Interu Miami, znalazał się na drugim miejscu z wynikiem 145 milionów dolarów – 70 milionów z gry w MLS i 75 milionów z działalności pozaboiskowej.
Nowa fala gwiazd – czy dogonią legendy?
Podium zamyka Kylian Mbappé z Realu Madryt, który w tym roku zarobi 100 milionów dolarów. Tuż za nim plasują się Erling Haaland z Manchesteru City (85 mln dolarów) i Vinicius Jr. z Realu Madryt (76 mln dolarów). Lamine Yamal, mimo młodego wieku, już teraz zgarnia 55 milionów dolarów rocznie, głównie dzięki nowym kontraktom sponsorskim z globalnymi markami.
Premier League w odwrocie, La Liga na fali
Ciekawostką jest fakt, że wśród najlepiej zarabiających piłkarzy jest tylko jeden reprezentant Premier League (Haaland). Dominują za to zawodnicy hiszpańskiej La Liga – aż czterech graczy z tej ligi znalazło się w pierwszej dziesiątce. Wśród nich, obok Mbappé i Viniciusa, są także Jude Bellingham (45 mln dolarów) oraz wspomniany Yamal.
Ranking najlepiej opłacanych piłkarzy 2026 (wg Forbesa):
1. Cristiano Ronaldo (Al Nassr) – 300 mln dolarów
2. Lionel Messi (Inter Miami) – 145 mln dolarów
3. Kylian Mbappé (Real Madryt) – 100 mln dolarów
4. Erling Haaland (Manchester City) – 85 mln dolarów
5. Vinicius Jr. (Real Madryt) – 76 mln dolarów
6. Lamine Yamal (Barcelona) – 55 mln dolarów
7. Sadio Mané (Al Nassr) – 54 mln dolarów
8. Jude Bellingham (Real Madryt) – 45 mln dolarów
9. Harry Kane (Bayern Monachium) – 42 mln dolarów
10. Mohamed Salah (Trabzonspor) – 40 mln dolarów