Fikcyjne faktury PZPN? Urząd skarbowy zawiadomił prokuraturę

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Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy podejrzewa, że PZPN rozliczał VAT z faktur, za którymi nie stały prawdziwe usługi. Oszustwo może dotyczyć kwoty aż 7 mln zł podatku VAT - ujawniła Wirtualna Polska. Zawiadomienie trafiło w środę do prokuratury.

Zawiadomienie do prokuratury założył naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu. Jak poinformował Wirtualną Polskę prok. Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej, zostało ono przekazane naczelnikowi Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji PK w Szczecinie.

Odliczanie VAT za usługi

Wrocław pojawia się w tej historii nieprzypadkowo. To tam ma siedzibę Publicon Sport - firma, która pośredniczy w pozyskiwaniu sponsorów dla PZPN.

Prokurator Nowak przekazał, że w zawiadomieniu chodzi o „podejrzenie podania nieprawdy w deklaracjach VAT-7”. PZPN miał się w nich posłużyć „nierzetelnymi fakturami wystawionymi przez Publicon Sport sp. z o.o., nieodzwierciedlającymi rzeczywistych transakcji gospodarczych”. W ten sposób narażono na uszczuplenie podatku VAT.

„Mówiąc wprost: PZPN miał odliczać VAT z faktur za usługi, które według urzędników nie zostały wykonane w opisanej formie” – opisuje Szymon Jadczak w WP.pl.

Chodzi o faktury w wysokości ponad 40,6 mln zł, w tym podatek od towarów i usług w wysokości 7 mln zł – odpowiedział rzecznik.

Rzecznik PK przyznał, że w zawiadomieniu wymieniono m.in. prezesa spółki Publicon Sport. Prokurator Nowak dodał, że „zawiadomienie dotyczy czynów, tak więc liczba ewentualnych sprawców (osób ewentualnie odpowiedzialnych za te czyny) jest nieustalona”. O tym więc, kto może za te czyny odpowiadać, zdecyduje śledztwo.

Spółka ogłosiła współpracę z PZPN w sierpniu 2022 r. Zapisy umowy ujawnił przed rokiem TVN24. Firma miała otrzymywać 150 tys. zł ryczałtu miesięcznie od PZPN, a do tego 13 proc. prowizji od sponsorów i 25 proc. od praw licencyjnych.

CBA w PZPN

14 października funkcjonariusze CBA weszli do siedziby PZPN i zabezpieczyli dokumentację współpracy z Publiconem.

Pod koniec sierpnia Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota wszczęła dochodzenie w sprawie podejrzenia działania na szkodę PZPN. Śledczy badają możliwość niegospodarności i wyrządzenia szkody majątkowej wielkich rozmiarów, wynoszącej co najmniej 4 mln zł