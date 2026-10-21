Poważna kontuzja gwiazdy PSG. Będzie operowany

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Napastnik Paris Saint-Germain Chwicza Kwaracchelia, który doznał kontuzji we wtorkowym meczu z FC Barceloną, zerwał więzadło krzyżowe przednie w prawym kolanie - poinformował w środę francuski klub. Gruzin będzie pauzował przez kilka miesięcy, może to dla niego oznaczać koniec sezonu.

25-letni Kwaracchelia opuścił boisko po godzinie gry we wtorkowym meczu w wyniku zderzenia z Xavim Espartem z Barcelony. Udając się do szatni, nie mógł oprzeć ciężaru na prawej nodze i był wspomagany przez dwóch członków personelu medycznego.

Chwicza Kwaracchelia schodzi z boiska w meczu z Barceloną. Pociesza go Xavi Espart (fot. FRANCK FIFE) / AFP/East News

PSG poinformowało, że gruziński napastnik „przejdzie operację w najbliższych dniach”.

Otoczenie Kwaracchelii, z którym skontaktowała się agencja AFP, oświadczyło, że na tym etapie „trudno” mówić o dacie powrotu, ale prawdopodobnie będzie pauzował przez ponad sześć miesięcy.

Mecz z zespołem z Barcelony w Lidze Mistrzów, chociaż wygrany przez Paryżan u siebie 4:2, był dla nich niefortunny, gdyż także dwóch innych zawodników doznało kontuzji.

Ousmane Dembele po zaledwie 20 minutach ponownie zaczął narzekać na uraz lewego uda. Jak poinformowało PSG, Francuz będzie „poddawany leczeniu przez kilka najbliższych tygodni”.

To samo dotyczy kapitana, Brazylijczyka Marquinhosa, który doznał kontuzji prawego uda i również będzie pauzował przez kilka tygodni.