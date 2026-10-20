Aż 6 bramek w hitowym starciu. Barcelona pokonana przez PSG

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Piłkarze Paris Saint-Germain pokonali u siebie Barcelonę 4:2 w hicie 3. kolejki Ligi Mistrzów. Utrzymali się na prowadzeniu w tabeli.

Paryżanie mieli w pierwszej połowie przewagę. Stworzyli sobie zdecydowanie więcej sytuacji (9-3 w celnych strzałach), ale cieszyli się z gola tylko raz: w 38. minucie zdobył go Desire Doue.

Kilka chwil później znakomitą okazję do wyrównania miał Anglik Anthony Gordon, ale przegrał pojedynek sam na sam z rosyjskim bramkarzem PSG Matwiejem Safonowem.

Desire Doue po golu (fot. YOAN VALAT) / PAP/EPA

Druga połowa była już znacznie bardziej wyrównana, ale i tak przebiegła ze wskazaniem na gospodarzy. Dla zwycięzców trafili Lucas Hernandez (72.), Portugalczyk Vitinha (81.) i Hiszpan Fabian Ruiz (86.), a dla lidera hiszpańskiej ekstraklasy - Xavi Espart (55.) i Lamine Yamal (79.).

Lamine Yamal (fot. YOAN VALAT) / PAP/EPA

Był to pierwszy w tym sezonie mecz o stawkę, którego Barcelona nie wygrała.

PSG ma komplet punktów, co robi tym większe wrażenie, że mistrz Francji ma za sobą spotkania z Barceloną u siebie i Manchesterem City na wyjeździe, oba wygrane 4:2.

„Duma Katalonii” z sześcioma punktami jest piąta w tabeli.