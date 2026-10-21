Organizatorzy Złotej Piłki wprowadzili nową kategorię. Zagłosują internauci

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To będzie historyczna edycja Złotej Piłki. Organizatorzy najbardziej prestiżowego piłkarskiego plebiscytu świata zaskoczyli kibiców i wprowadzają zupełnie nową kategorię. Tym razem to fani zdecydują, który z wielokrotnych laureatów Złotej Piłki zasłużył na miano absolutnej legendy futbolu.

Wielkimi krokami zbliża się gala wręczenia Złotej Piłki 2026, która odbędzie się już 26 października w słynnym London Palladium. Jednak w tym roku emocje nie skończą się wraz z ogłoszeniem zwycięzcy głównej nagrody. Organizatorzy Ballon d’Or postanowili zaskoczyć fanów piłki nożnej i wprowadzili nową, wyjątkową kategorię – „BOAT”, czyli Ballon d’Or of All Time.

Cristiano Ronaldo doczekał się kary. Jest decyzja portugalskiej federacji 30 dni zawieszenia i grzywna w wysokości... 255 euro - Cristiano Ronaldo został ukarany przez portugalski związek piłkarski (FPF) za opuszczenie zgrupowania reprezentacji z powodu nieporozumień z trenerem Jorge Jesusem.

W nowej kategorii to internauci zdecydują, który z piłkarzy, mających w dorobku co najmniej dwa takie trofea, zostanie okrzyknięty najlepszym zdobywcą Złotej Piłki w historii.

BOAT – Złota Piłka Wszech Czasów

Kategoria „BOAT” to prawdziwy ukłon w stronę legend futbolu. Do głosowania zakwalifikowano dziesięciu zawodników, którzy co najmniej dwukrotnie sięgali po Złotą Piłkę. Wśród nominowanych znaleźli się m.in. Alfredo Di Stefano, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Michel Platini, Ronaldo, Cristiano Ronaldo oraz Lionel Messi. Łącznie zdobyli oni aż 32 Złote Piłki.

Ale to nie wszystko – zadaniem głosujących będzie nie tylko wskazanie swojego faworyta, ale również wybranie konkretnego roku, w którym dany piłkarz rozegrał swój najlepszy sezon. To właśnie ten sezon zostanie uznany za najbardziej spektakularny w historii plebiscytu.

Gala, emocje i… nagrody dla kibiców

Wyniki głosowania poznamy dwa dni po głównej gali, czyli 28 października. Organizatorzy przewidzieli także niespodziankę dla uczestników – każdy, kto odda głos, ma szansę wygrać dwa bilety na przyszłoroczną galę Złotej Piłki. To niepowtarzalna okazja, by znaleźć się wśród największych gwiazd światowego futbolu i poczuć magię tego wyjątkowego wydarzenia.