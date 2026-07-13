Mocny spadek Igi Świątek w rankingu WTA. Pozycja Sabalenki zagrożona

RMF24

Iga Świątek spadła na ósme miejsce w najnowszym notowaniu rankingu WTA. Na prowadzeniu wciąż jest Białorusinka Aryna Sabalenka, ale jej przewaga nad drugą Kazaszką Jeleną Rybakiną znacznie zmalała.

Aryna Sabalenka pozostaje na czele światowego zestawienia niezmiennie od 21 października 2024 roku.

Spadek Igi Świątek z trzeciego na ósme miejsce jest efektem jej odpadnięcia już w 3. rundzie Wimbledonu. Rok temu w Londynie triumfowała.

Awans Peguli i czeskich tenisistek

Sabalenka nad Rybakiną ma już tylko 407 pkt przewagi. Białorusinka w Wimbledonie również spisała się wyraźnie gorzej niż rok temu, gdy była w półfinale. Ostatnią edycję zakończyła na 1/8 finału.

Na trzecie miejsce awansowała Amerykanka Jessica Pegula.

Na najwyższe w karierze pozycje wskoczyły czeskie uczestniczki finału Wimbledonu. Triumfatorka Linda Noskova jest siódma, a pokonana Karolina Muchova - szósta.

Polki bez większych zmian

Pozostałe z Polek nie zanotowały znaczących zmian - Maja Chwalińska spadła z 21. na 22. pozycję, Magdalena Fręch nadal jest 44., a Magda Linette awansowała z 59. na 51. miejsce.

W rankingu The Race, obejmującym wyłącznie tegoroczne wyniki i na podstawie którego wyłonionych zostanie osiem uczestniczek kończącego sezon turnieju WTA Finals, Świątek z dorobkiem 1954 pkt jest sklasyfikowana na 12. pozycji, a Chwalińska ma 1464 i zajmuje 21. miejsce. Prowadzenie zachowała Rosjanka Mirra Andriejewa - 4999.



Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 13 lipca 2026

1. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) 8550 pkt

2. (2) Jelena Rybakina (Kazachstan) 8143

3. (4) Jessica Pegula (USA) 6301

4. (7) Coco Gauff (USA) 5649

5. (5) Mirra Andriejewa (Rosja) 5293

6. (9) Karolina Muchova (Czechy) 5168

7. (12) Linda Noskova (Czechy) 5119

8. (3) Iga Świątek (Polska) 4539

9. (6) Amanda Anisimova (USA) 4353

10. (8) Elina Switolina (Ukraina) 4351

...

22. (21) Maja Chwalińska (Polska) 2004

44. (44) Magdalena Fręch (Polska) 1208

51. (59) Magda Linette (Polska) 1051

142. (119) Katarzyna Kawa (Polska) 547

170. (167) Linda Klimovicova (Polska) 450