Mecz bez większej historii. Iga Świątek udanie rozpoczęła US Open

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Iga Świątek pewnie rozpoczęła walkę w US Open. Rozstawiona z numerem ósmym Polka pokonała Chinkę Xiyu Wang 6:2, 6:3 i awansowała do drugiej rundy nowojorskiego turnieju.

Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa, która US Open wygrała w 2022 roku, z pokonaniem Chinki nie miała większych problemów. Przede wszystkim dobrze funkcjonował serwis Igi Świątek, która nie dość, że nie dała się przełamać, to nawet ani razu nie broniła break pointa.

Polka radziła sobie za to z podaniem Xiyu Wang. W pierwszym secie przełamała ją, wychodząc na 3:1 i zamykając partię 6:2. W drugim secie Chinka dłużej utrzymywała się w grze, ale w ósmym gemie polska tenisistka ją przełamała i chwilę później zamknęła mecz.

Patrząc na statystyki, największa różnicę widać w niewymuszonych błędach - Iga Świątek popełniła ich 15, a Xiyu Wang aż 30.

25-letnia tenisistka z Chin w światowym rankingu zajmuje 80. miejsce. 25-letnia Raszynianka grała z nią trzeci raz i odniosła trzecie zwycięstwo.

Xiyu Wang; fot. OLGA FEDOROVA / PAP/EPA

Nadia Podoroska kolejną rywalką

Większych emocji trudno się spodziewać również w kolejnym meczu Igi Świątek, bowiem w czwartek jej rywalką będzie Nadia Podoroska. Argentynka, która w kwietniu wróciła do gry po ponad rocznej przerwie, jest obecnie 449. na liście WTA. W pierwszej rundzie wygrała ze Szwajcarką Simoną Waltert 4:6, 7:6 (7-5), 6:3.

Polka grała z nią wcześniej tylko raz, pokonując ją w półfinale French Open 2020.

Z pozostałych Polek odpadła już Maja Chwalińska (20.), która przegrała z Amerykanką Taylor Townsend 2:6, 3:6. We wtorek w pierwszej rundzie Magdalena Fręch zagra z rozstawioną z numerem 14. Amerykanką Ivą Jovic, a Magda Linette zmierzy się z brytyjską kwalifikantką Francescą Jones.