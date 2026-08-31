Krótka przygoda Mai Chwalińskiej w Nowym Jorku

RMF24

Rozstawiona z numerem 20. Maja Chwalińska przegrała z Amerykanką Taylor Townsend 2:6, 3:6 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju tenisowego US Open. 24-letnia Polka debiutowała w zasadniczej części nowojorskich zmagań.

Polka dzięki finałowi French Open była rozstawiona w US Open z numerem 20. Porażka z Amerykanką Townnsend, która znana jest głownie z sukcesów w deblu, rozczarowuje.

W turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Cincinnati, czyli ostatnim sprawdzianie światowej czołówki przed wielkoszlemowym US Open, Chwalińska doszła do III rundy, gdzie przegrała z rosyjską tenisistką Dianą Sznajder 2:6, 6:7 (3-7). Sznajder tym samym zrewanżowała się Chwalińskiej za porażkę w półfinale French Open.

Wynik meczu 1. rundy:

Taylor Townsend (USA) - Maja Chwalińska (Polska, 20) 6:2, 6:3.