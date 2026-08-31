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Krótka przygoda Mai Chwalińskiej w Nowym Jorku

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 31 sierpnia (22:06)

Rozstawiona z numerem 20. Maja Chwalińska przegrała z Amerykanką Taylor Townsend 2:6, 3:6 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju tenisowego US Open. 24-letnia Polka debiutowała w zasadniczej części nowojorskich zmagań.

Krótka przygoda Mai Chwalińskiej w Nowym Jorku
Maja Chwalińska (fot. ZUMA Press Wire/Shutterstock_ /East News

Polka dzięki finałowi French Open była rozstawiona w US Open z numerem 20. Porażka z Amerykanką Townnsend, która znana jest głownie z sukcesów w deblu, rozczarowuje. 

W turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Cincinnati, czyli ostatnim sprawdzianie światowej czołówki przed wielkoszlemowym US Open, Chwalińska doszła do III rundy, gdzie przegrała z rosyjską tenisistką Dianą Sznajder  2:6, 6:7 (3-7). Sznajder tym samym zrewanżowała się Chwalińskiej za porażkę w półfinale French Open.

Wynik meczu 1. rundy:

Taylor Townsend (USA) - Maja Chwalińska (Polska, 20) 6:2, 6:3.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Maja Chwalińska US Open
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