Klaudia Kazimierska jest nie do zatrzymania! Rekord Polski i pierwsze miejsce na świecie

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Klaudia Kazimierska zakończyła letni sezon w znakomitym stylu. W finale Diamentowej Ligi w Brukseli wygrała bieg na 1500 metrów z czasem 3.54,05, poprawiając rekord Polski i obejmując prowadzenie na tegorocznej liście światowej.

Klaudia Kazimierska poprawiła w Brukseli własny rekord kraju, który ustanowiła niespełna dwa tygodnie wcześniej podczas Memoriału Kamili Skolimowskiej w Chorzowie. Wówczas uzyskała rezultat 3.55,59.

W stolicy Belgii Polka wyprzedziła wicemistrzynię świata Dorcus Ewoi z Kenii, która finiszowała z wynikiem 3.54,72. Trzecie miejsce zajęła Australijka Jessica Hull - 3.54,73.

„Wynik zaskoczył mnie tak samo, jak wszystkich innych. Pracowałam nad wieloma małymi elementami i wydaje się, że idealnie się ze sobą zgrały. To owoc konsekwentnej pracy. Myślę, że kolejne sukcesy będą się pojawiać, ponieważ wciąż gonię za zwycięstwami i tytułami. Ten wyścig nadszedł idealnie w momencie. Po mistrzostwach Europy chciałam osiągnąć drugi szczyt formy” - powiedziała Kazimierska, cytowana na profilu Athletics News na platformie X.

Polka jest w życiowej formie

Dla Klaudii Kazimierskiej to kolejny świetny występ w sezonie, w którym prezentuje życiową formę. W sierpniu zdobyła srebrny medal mistrzostw Europy w Birmingham na 1500 metrów, a miesiąc wcześniej - podczas mistrzostw Polski w Białymstoku - triumfowała zarówno na 800, jak i 1500 metrów.

Wcześniej, w Eugene, ustanowiła także rekord Polski w biegu na milę (1609,34 metrów). Dystans ten pokonała w czasie 4.17,90.

Przed zawodami w stolicy Belgii Polka zajmowała piąte miejsce na tegorocznej liście światowej, ale sobotni rezultat pozwolił jej awansować na pierwszą pozycję.