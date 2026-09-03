Pia Skrzyszowska w RMF FM: Stać mnie na jeszcze więcej w tym sezonie

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"Mogę się jeszcze zbliżyć do rekordu sezonu" - świeżo upieczona srebrna medalistka lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham Pia Skrzyszowska zapewnia w RMF FM, że we wrześniu stać ją jeszcze na wiele. Lada chwila czekają ją kolejne wyzwania: finał Diamentowej Ligi w Brukseli i Ultimate Championship w Budapeszcie. Przed tym startami nasza biegaczka porozmawiała z dziennikarzem sportowym RMF FM Cezarym Dziwiszkiem.

O formie. „Ten sezon jest inny. Starty dają mi przyjemność”

12,44 sek. - to najszybszy tegoroczny czas Pii Skrzyszowskiej w biegu na 100 m przez płotki, który osiągnęła na mityngu we francuskim Tomblaine. Zaledwie 7 setnych wolniejszy od jej rekordu życiowego i o jedną setną wolniejszy od rekordu Polski Grażyny Rabsztyn z 1980 roku. 25-letnia zawodniczka nie ukrywa, że jest w życiowej formie.

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W tym roku jest trochę inaczej. Uważam, że dużo czerpię przyjemności z tego sezonu i ciągle mam siłę, żeby biegać. Ciągle mi to sprawia przyjemność. I oczywiście patrząc na finał Diamentowej Ligi i Ultimate Championship, to też są dla mnie ważne zawody i uważam, że jestem ciągle w stabilnej formie. I oczywiście uważam, że mogę zbliżyć się do rekordu sezonu. Chciałabym bardzo - podkreśla Pia Skrzyszowska w RMF FM.

Płotkarka podkreśla, że najważniejsza impreza w sezonie już za nią - z Mistrzostw Europy w Birmingham przywiozła: srebrny medal indywidualnie i brązowy w sztafecie. Ale we wrześniu wciąż stać ją na świetne rezultaty. Szczególnie, że kolejne wyzwania czekają ją lada chwila.

O Ultimate Championship. „Będzie wyższy poziom niż na MŚ”

Już w sobotę 6 września Pia Skrzyszowska wystartuje w biegu na 100 m p.p. w finale Diamentowej Ligi w Brukseli. W ostatnich latach, nie licząc Mistrzostw Świata i Europy, to była zawsze impreza sezonu - najbardziej prestiżowy mityng, na który wstęp mają tylko najlepsi pracujący na ranking przez cały sezon.

Światowa federacja lekkiej atletyki World Athletics wpadła jednak na pomysł organizacji Ultimate Championship, które w tym sezonie odbędą się po raz pierwszy. Pia Skrzyszowska jest jednym z sześciorga reprezentantów Polski, którzy w dniach 11-13 września wystąpią w Budapeszcie.

Ultimate to odpowiednik Mistrzostw Świata w latach, kiedy nie ma MŚ (...) Różnica jest taka, że na MŚ mogą startować po trzy osoby z danego kraju, czyli u mnie np.: 3 Amerykanki, 3 Jamajki (...) A w przypadku Ultimate jest nieograniczona liczba osób z danego kraju. Na płotkach biega 16 dziewczyn. I ja wiem już w tym momencie, że zakwalifikowało się: 6 Amerykanek i 5 Jamajek (...) poziom na pewno będzie wyższy niż na MŚ - podkreśla w rozmowie z Cezarym Dziwiszkiem zawodniczka.

Na Ultimate wyższy ma być poziom, ale wyższe będą też nagrody finansowe. Żeby nie powiedzieć - rekordowe. W puli nagród jest 10 mln dolarów, a za zwycięstwo w każdej konkurencji zawodniczka lub zawodnik zarobią 15 tys. dolarów. Takich nagród w historii lekkiej atletyki jeszcze nie było.

Pia Skrzyszowska i Cezary Dziwiszek

O Komisji Zawodniczej. „To bardzo duża szansa”

Niedługo po Mistrzostwach Europy w Birmingham Pia Skrzyszowska głosami innych lekkoatletów została wybrana najpierw członkinią, a potem przewodniczącą Komisji Zawodniczej European Athletics. Tym samym weszła w skład rady europejskiej federacji lekkiej atletyki z prawem głosu.

Tak naprawdę pierwszą, większą aktywnością będzie dla mnie konferencja, która odbędzie się w Lozannie pod koniec października. Tam na żywo spotkam się z całym European Council, czyli też Komisją Zawodniczą. I myślę, że to będzie taki pierwszy moment, kiedy zaczniemy tworzyć jakieś ustalenia na przyszłe lata, sezony w lekkoatletyce - opowiada w RMF FM płotkatka.

W szczegółach dopiero pozna swoje zadania jako przewodnicząca Komisji Zawodniczej EA, ale już teraz wie, że będzie reprezentować prawa i interesy zawodników z Europy. W RMF FM potwierdza, że obecność w tym gremium może jej zapewnić profity w przyszłości:

Kiedy dostałam tę propozycję, pomyślałam że to jest bardzo duża szansa (...) o tyle, że to jest związane ze sportem, ale to też taka ścieżka, którą mogę podjąć poza sporem, po karierze - podkreśla Pia Skrzyszowska.

O sytuacji w PKOL. „Mam nadzieję, że sportowcy nie zostaną poszkodowani”

Po zatrzymaniu, postawieniu zarzutów i wtrąceniu do aresztu prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza w przestrzeni publicznej zaczęły się pojawiać domysły, czy na zamieszaniu i kryzysie wizerunkowym nie ucierpią polscy sportowcy.

W skrajnym wypadku, jeżeli zarząd PKOL przez dłuższy czas miałby problem z wyborem następcy Piesiewicza i uporządkowaniem sytuacji, Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOL) mógłby zawiesić PKOL w prawach członka. Wtedy nasi sportowcy nie mogliby startować w międzynarodowych zawodach. Takiej sytuacji nie wyobraża sobie Pia Skrzyszowska:

Mam nadzieję, że my, sportowcy nie będziemy mieć problemu z występem na Igrzyskach Olimpijskich. Mam nadzieję, że ta sytuacja po prostu się wyjaśni i że sportowcy nie zostaną poszkodowani (...) Nie chcę, żeby to było połączone ze sportowcami, bo jednak my jesteśmy odpowiedzialni za trening reprezentacji naszego kraju i my chcemy jak najlepszych wyników dla Polski - podkreśla w RMF FM zawodniczka.

O wakacjach. „W tym roku Wietnam”

Odpoczynek czeka Pię Skrzyszowską dopiero po Ultimate Championship, które zakończą się 13 września. W rozmowie z Cezarym Dziwiszkiem biegaczka zdradza, że jej wakacje potrwają niemal miesiąc i przygotowania do nowego sezonu rozpocznie w październiku. Kierunek wczasów?

Często wybieram Azję na wakacje i wracam do Wietnamu. Już raz tam byłam i lecę jeszcze raz (...) dwa - dwa i pół tygodnia wakacji. A później jeszcze będę miała trochę czasu, żeby w domu nacieszyć się domem.

Pytana o swój sportowy autorytet Pia Skrzyszowska wskazuje Mamę - Jolantę Bartczak, która także była lekkoatletką i olimpijką - startowała na Igrzyskach Olimpijskich w Seulu. Potem swoją pasją do „królowej sportu” zaraziła córkę.

Przy okazji świeżo rozpoczętego nowego roku szkolnego Pia Skrzyszowska życzy uczniom „przyjemności z nauki, samych piątek i oczywiście zdanych egzaminów i sprawdzianów”. Sama, jak mówi w RMF FM, była raczej umysłem ścisłym. Najbardziej lubiła geografię i matematykę, nie przepadała za językiem polskim.

Największym marzeniem Pii Skrzyszowskiej po zakończeniu kariery jest... powrót do jazdy na nartach. Jej Tata, zarazem trener, Jarosław stanowczo zabrania aktywności, które mogłyby narazić płotkarkę na kontuzje.