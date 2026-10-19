Kaczmarek nie jest już trenerem Rakowa Częstochowa. Klub znów szuka szkoleniowca

RMF24

To już czwarta zmiana na stanowisku trenera Rakowa Częstochowa w tym roku. Tomasz Kaczmarek po zaledwie pięciu meczach żegna się z funkcją pierwszego szkoleniowca „Medalików”. Kto poprowadzi drużynę w najbliższych meczach? Tego jeszcze nie wiadomo.

W poniedziałek Raków Częstochowa oficjalnie poinformował o rozstaniu z Tomaszem Kaczmarkiem. 42-letni szkoleniowiec prowadził „Czerwono-Niebieskich” zaledwie przez pięć spotkań, notując dwa zwycięstwa i trzy porażki. Ostatni mecz pod wodzą Kaczmarka Raków wygrał z Wieczystą Kraków 2:1, jednak nawet to nie poprawiło sytuacji zespołu w tabeli – drużyna wciąż zamyka stawkę ekstraklasy z dorobkiem sześciu punktów.

Polak, Maciej Kędziorek poprowadzi Dynamo Kijów Maciej Kędziorek przejął obowiązki trenera piłkarzy Dynama Kijów. Polski szkoleniowiec, dotychczas asystent Ihora Kostiuka, poprowadzi zespół co najmniej w najbliższym meczu ligowym z FK Kudriwka – poinformował ukraiński klub.

Krótka przygoda Kaczmarka z Rakowem

Kaczmarek objął Raków 8 września, przechodząc z Radomiaka Radom. W momencie przejęcia zespołu częstochowianie nie mieli na koncie żadnego punktu. Pod jego wodzą Raków pokonał Motora Lublin i Wieczystą Kraków, ale przegrał z Zagłębiem Lubin, Koroną Kielce oraz GKS-em Katowice. Bilans nie wystarczył, by przekonać władze klubu do dalszej współpracy.

Warto podkreślić, że Tomasz Kaczmarek był już czwartym szkoleniowcem Rakowa w tym roku. Po odejściu Marka Papszuna w grudniu 2025 roku drużynę prowadził Łukasz Tomczyk, następnie Dawid Kroczek, a na chwilę przed przyjściem Kaczmarka – tymczasowo Dawid Szulczek. Żaden z nich nie zdołał jednak odmienić losów zespołu, który wciąż boryka się z ogromnymi problemami sportowymi.

Kto nowym trenerem?

Na ten moment nie wiadomo, kto poprowadzi Raków w najbliższych meczach. Już w sobotę Częstochowianie zmierzą się w Krakowie z Wisłą, a 27 października czeka ich starcie z Motorem Lublin w 1/16 finału Pucharu Polski. Kibice z niecierpliwością czekają na decyzję zarządu klubu.