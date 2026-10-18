Polak, Maciej Kędziorek poprowadzi Dynamo Kijów

Zmiana nastąpiła po niedzielnej porażce Dynama na wyjeździe z Polissią Żytomierz 1:3 w 9. kolejce ukraińskiej ekstraklasy. Jak podał portal Sport.ua, o decyzji przesądziła rozmowa prezesa klubu Ihora Surkisa z dotychczasowym szkoleniowcem Ihorem Kostiukiem.
Kijowianie nie wykorzystali faktu, że gospodarze od piątej minuty grali w osłabieniu po czerwonej kartce.
Dynamo, które w tym sezonie nie występuje w europejskich pucharach, zdobyło 16 punktów w ośmiu meczach ligowych. Zajmuje trzecie miejsce w tabeli.
Liderem jest Szachtar Donieck, mający 24 punkty po dziewięciu spotkaniach.
46-letni Maciej Kędziorek pracuje w sztabie Dynama od ponad roku i posiada licencję UEFA Pro. W Polsce samodzielnie prowadził krótko ekstraklasowego Radomiaka Radom.
Był też asystentem trenerów m.in. w Lechu Poznań, Rakowie Częstochowa i Arce Gdynia.