Polak, Maciej Kędziorek poprowadzi Dynamo Kijów

RMF24

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Maciej Kędziorek przejął obowiązki trenera piłkarzy Dynama Kijów. Polski szkoleniowiec, dotychczas asystent Ihora Kostiuka, poprowadzi zespół co najmniej w najbliższym meczu ligowym z FK Kudriwka – poinformował ukraiński klub.

Zmiana nastąpiła po niedzielnej porażce Dynama na wyjeździe z Polissią Żytomierz 1:3 w 9. kolejce ukraińskiej ekstraklasy. Jak podał portal Sport.ua, o decyzji przesądziła rozmowa prezesa klubu Ihora Surkisa z dotychczasowym szkoleniowcem Ihorem Kostiukiem.

Kijowianie nie wykorzystali faktu, że gospodarze od piątej minuty grali w osłabieniu po czerwonej kartce.

Dynamo, które w tym sezonie nie występuje w europejskich pucharach, zdobyło 16 punktów w ośmiu meczach ligowych. Zajmuje trzecie miejsce w tabeli.

Liderem jest Szachtar Donieck, mający 24 punkty po dziewięciu spotkaniach.

46-letni Maciej Kędziorek pracuje w sztabie Dynama od ponad roku i posiada licencję UEFA Pro. W Polsce samodzielnie prowadził krótko ekstraklasowego Radomiaka Radom.

Był też asystentem trenerów m.in. w Lechu Poznań, Rakowie Częstochowa i Arce Gdynia.