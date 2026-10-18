Koszmarne zderzenie Emiliano Martineza. Bramkarz Chelsea po operacji szczęki

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Emiliano Martinez przeszedł operację złamanej szczęki. Bramkarz Chelsea doznał urazu głowy podczas sobotniego meczu Premier League na wyjeździe z Evertonem.

Emiliano Martinez zderzył się z Jarradem Branthwaite'em, fot. PETER POWELL

Emiliano Martinez zderzył się z Jarradem Branthwaite'em, fot. PETER POWELL / AFP/East News

Operacja zakończyła się „powodzeniem” – poinformowano w komunikacie Chelsea.

„Wrócimy za kilka tygodni” – napisał z kolei w mediach społecznościowych argentyński bramkarz, mistrz świata z 2022 roku, dołączając swoje zdjęcie na szpitalnym łóżku.

W sobotę Emiliano Martinez i obrońca gospodarzy Jarrad Branthwaite, walcząc o piłkę, zderzyli się głowami.

Argentyńczykowi przez ok. 10 minut pomocy udzielały sztaby medyczne obu zespołów. Później zniesiono go z boiska na noszach i przewieziono do szpitala.

Mecz wygrała Chelsea 2:0 i awansowała na czwarte miejsce w tabeli. Prowadzi z kompletem siedmiu zwycięstw Manchester City, który pokonał u siebie Ipswich Town 3:2.