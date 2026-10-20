Iga Świątek straciła szansę na WTA Finals. Polka wycofała się z turniej w Ningbo

RMF24

Iga Świątek nie wystąpi w kończącym sezon turnieju WTA Finals. Polka straciła szansę na zakwalifikowanie się do imprezy po tym, jak podjęła decyzję o wycofaniu się z turnieju w Ningbo. W Chinach nie zagra też Maja Chwalińska.

Świątek zmaga się z urazem lewego uda, którego doznała podczas turnieju WTA 1000 w Wuhanie i który kosztował ją porażkę w półfinale z Mają Chwalińską. To właśnie ze względu na ten problem nie będzie dalej rywalizować w Chinach.

„To przykre”. Świątek ujawniła, co działo się przed półfinałem z Chwalińską Iga Świątek przyznała, że już od początku turnieju WTA 1000 w chińskim Wuhanie czuła ból w mięśniu czworogłowym. W trakcie półfinału z Mają Chwalińską najlepsza polska tenisistka potrzebowała pomocy medycznej. Mimo łez i wyraźnych problemów, nie…

Dziewiąta w światowym rankingu tenisistka zniknęła dziś z drabinki rozgrywek w Ningbo, zastąpiła ją Rosjanka Anastasija Zacharowa. Organizatorzy przekazali informację również na oficjalnym profilu turnieju na Instagramie.

„Po dokładnej analizie, postanowiłam wycofać się z turnieju. W ostatnich tygodniach zmagam się z powracającym problemem z lewym udem i czuję, że poświęcenie czasu na odpoczynek i regenerację jest właściwą decyzją. Naprawdę czekałam na to, by wziąć udział w turnieju i chcę podziękować organizatorom i wszystkim, którzy mieli nadzieję, że będę grać” — zacytowano Raszyniankę.

Tym samym Polka straciła szansę na wyprzedzenie w rankingu WTA Race Czeszki Karoliny Muchovej i zakwalifikowanie się do kończącego sezon turnieju WTA Finals z udziałem ośmiu najlepszych zawodniczek sezonu. Może ewentualnie pojawić się jako rezerwowa.

Katarzyna Kawa jedyną Polką w chińskim turnieju

Wcześniej z turnieju w Ningbo wycofała się też Maja Chwalińska z powodu zmęczenia po wymagającej rywalizacji w Wuhan, które wygrała. Jedyną Polką w stawce będzie więc Katarzyna Kawa, która we wtorek ok. godz. 13 zagra w pierwszej rundzie z Ukrainką Darią Snigur.