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Iga Świątek straciła szansę na WTA Finals. Polka wycofała się z turniej w Ningbo

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 20 października (09:39)

Iga Świątek nie wystąpi w kończącym sezon turnieju WTA Finals. Polka straciła szansę na zakwalifikowanie się do imprezy po tym, jak podjęła decyzję o wycofaniu się z turnieju w Ningbo. W Chinach nie zagra też Maja Chwalińska.

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Iga Świątek straciła szansę na WTA Finals. Polka wycofała się z turniej w Ningbo
Iga Świątek zmaga się z kontuzją w lewym udzie (fot. WANG ZHAO) /East News

Świątek zmaga się z urazem lewego uda, którego doznała podczas turnieju WTA 1000 w Wuhanie i który kosztował ją porażkę w półfinale z Mają Chwalińską. To właśnie ze względu na ten problem nie będzie dalej rywalizować w Chinach.

Dziewiąta w światowym rankingu tenisistka zniknęła dziś z drabinki rozgrywek w Ningbo, zastąpiła ją Rosjanka Anastasija Zacharowa. Organizatorzy przekazali informację również na oficjalnym profilu turnieju na Instagramie. 

„Po dokładnej analizie, postanowiłam wycofać się z turnieju. W ostatnich tygodniach zmagam się z powracającym problemem z lewym udem i czuję, że poświęcenie czasu na odpoczynek i regenerację jest właściwą decyzją. Naprawdę czekałam na to, by wziąć udział w turnieju i chcę podziękować organizatorom i wszystkim, którzy mieli nadzieję, że będę grać” — zacytowano Raszyniankę.

Tym samym Polka straciła szansę na wyprzedzenie w rankingu WTA Race Czeszki Karoliny Muchovej i zakwalifikowanie się do kończącego sezon turnieju WTA Finals z udziałem ośmiu najlepszych zawodniczek sezonu. Może ewentualnie pojawić się jako rezerwowa.

Katarzyna Kawa jedyną Polką w chińskim turnieju

Wcześniej z turnieju w Ningbo wycofała się też Maja Chwalińska z powodu zmęczenia po wymagającej rywalizacji w Wuhan, które wygrała. Jedyną Polką w stawce będzie więc Katarzyna Kawa, która we wtorek ok. godz. 13 zagra w pierwszej rundzie z Ukrainką Darią Snigur.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Iga Świątek WTA Finals

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