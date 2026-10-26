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Hubert Hurkacz z awansem w rankingu ATP. Jannik Sinner na wylocie z fotela lidera

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 26 października (10:24)

Hubert Hurkacz awansował na 28. miejsce w najnowszym notowaniu rankingu ATP. Jednak oczy tenisowego świata zwrócone są na czołówkę zestawienia, bo wkrótce dojdzie do zmiany lidera. Pewne jest, że Jannik Sinner nie utrzyma prowadzenia do końca sezonu. Jego kontuzja otwiera drogę do pierwszego miejsca dla Alexandra Zvereva.

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Hubert Hurkacz z awansem w rankingu ATP. Jannik Sinner na wylocie z fotela lidera
Hubert Hurkacz /Shutterstock

To był udany tydzień dla Huberta Hurkacza. W najnowszym notowaniu rankingu ATP, ogłoszonym w poniedziałek 26 października, polski tenisista awansował z 30. na 28. pozycję. To kolejny krok w górę dla najlepszego obecnie polskiego zawodnika.

Zmiana lidera coraz bliżej

Na szczycie rankingu wciąż znajduje się Jannik Sinner, jednak kontuzja Włocha sprawia, że jego przewaga nad drugim w zestawieniu Alexandrem Zverevem topnieje. Obecnie Sinner ma 10 450 punktów, a Niemiec traci do niego zaledwie 700 oczek. 

Wiadomo już, że Sinner nie utrzyma prowadzenia do końca sezonu, a Zverev szykuje się do przejęcia fotela lidera. Trzeci w rankingu Carlos Alcaraz ma już znaczną stratę – 5 610 punktów.

Polacy w rankingu ATP

W czołowej setce zestawienia znalazł się jeszcze jeden Polak. Kamil Majchrzak zanotował niestety spadek – z 78. na 82. miejsce. Poza setką znajdują się m.in. Maks Kaśnikowski - obecnie 213. pozycja – i Daniel Michalski – 301 pozycja.

Czołówka rankingu ATP na 26 października 2026

1. Jannik Sinner (Włochy) – 10 450 pkt 

2. Alexander Zverev (Niemcy) – 9 750 

3. Carlos Alcaraz (Hiszpania) – 5 610 

4. Ben Shelton (USA) – 4 680 

5. Daniił Miedwiediew (Rosja) – 3 860 

6. Flavio Cobolli (Włochy) – 3 690 

7. Felix Auger-Aliassime (Kanada) – 3 515 

8. Arthur Fils (Francja) – 3 425 

9. Frances Tiafoe (USA) – 3 380 

10. Alex de Minaur (Australia) – 3 280 

... 

28. Hubert Hurkacz (Polska) – 1 585 

82. Kamil Majchrzak (Polska) – 725 

213. Maks Kaśnikowski (Polska) – 264 

301. Daniel Michalski (Polska) – 179 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: tenis Hubert Hurkacz Jannik Sinner

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