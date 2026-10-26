Hubert Hurkacz z awansem w rankingu ATP. Jannik Sinner na wylocie z fotela lidera

To był udany tydzień dla Huberta Hurkacza. W najnowszym notowaniu rankingu ATP, ogłoszonym w poniedziałek 26 października, polski tenisista awansował z 30. na 28. pozycję. To kolejny krok w górę dla najlepszego obecnie polskiego zawodnika.
Zmiana lidera coraz bliżej
Na szczycie rankingu wciąż znajduje się Jannik Sinner, jednak kontuzja Włocha sprawia, że jego przewaga nad drugim w zestawieniu Alexandrem Zverevem topnieje. Obecnie Sinner ma 10 450 punktów, a Niemiec traci do niego zaledwie 700 oczek.
Wiadomo już, że Sinner nie utrzyma prowadzenia do końca sezonu, a Zverev szykuje się do przejęcia fotela lidera. Trzeci w rankingu Carlos Alcaraz ma już znaczną stratę – 5 610 punktów.
Polacy w rankingu ATP
W czołowej setce zestawienia znalazł się jeszcze jeden Polak. Kamil Majchrzak zanotował niestety spadek – z 78. na 82. miejsce. Poza setką znajdują się m.in. Maks Kaśnikowski - obecnie 213. pozycja – i Daniel Michalski – 301 pozycja.
Czołówka rankingu ATP na 26 października 2026
1. Jannik Sinner (Włochy) – 10 450 pkt
2. Alexander Zverev (Niemcy) – 9 750
3. Carlos Alcaraz (Hiszpania) – 5 610
4. Ben Shelton (USA) – 4 680
5. Daniił Miedwiediew (Rosja) – 3 860
6. Flavio Cobolli (Włochy) – 3 690
7. Felix Auger-Aliassime (Kanada) – 3 515
8. Arthur Fils (Francja) – 3 425
9. Frances Tiafoe (USA) – 3 380
10. Alex de Minaur (Australia) – 3 280
...
28. Hubert Hurkacz (Polska) – 1 585
82. Kamil Majchrzak (Polska) – 725
213. Maks Kaśnikowski (Polska) – 264
301. Daniel Michalski (Polska) – 179