Barbara Olszowska-Kowalska nie żyje. „Współtworzyła historię polskiego tenisa”

„Odeszła osoba, która przez wiele lat współtworzyła historię polskiego tenisa, angażując się w rozwój tej dyscypliny zarówno na korcie, jak i poza nim” – tak we wpisie w mediach społecznościowych Olszowską-Kowalską żegna Polski Związek Tenisowy.
„Pozostawiła po sobie nie tylko bogaty dorobek sportowy, lecz także trwały ślad w środowisku tenisowym i pamięć o zaangażowaniu w rozwój kolejnych pokoleń” – dodano.
Wielka kariera w obu odmianach tenisa
Olszowska-Kowalska urodziła się 29 listopada 1943 roku w Warszawie. Była reprezentantką Polski, wielokrotną mistrzynią kraju oraz trenerką I klasy w obu odmianach tenisa. Pełniła funkcję sekretarza generalnego Polskiego Związku Tenisa Stołowego (później - członkini honorowa tej federacji).
Była też członkinią Zarządu PZT, wiceprezesem ds. sportowych w latach 1985–1988, również szefem szkolenia w obu związkach sportowych – PZTS i PZT. Zasiadała ponadto w Komisji Sportu Kobiet Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
Za swoje zasługi dla żeńskiego sportu została wyróżniona w 14. edycji konkursu „Trenerka Roku”, organizowanego przez Komisję Sportu Kobiet PKOl. Nagrodę odebrała z rąk Ireny Szewińskiej.