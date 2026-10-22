Barbara Olszowska-Kowalska nie żyje. „Współtworzyła historię polskiego tenisa”

RMF24

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Nie żyje Barbara Olszowska-Kowalska, była zawodniczka, trenerka i zasłużona działaczka w tenisie ziemnym oraz stołowym. O jej śmierci poinformowały krajowe federacje w tych dyscyplinach. Miała 82 lata.

„Odeszła osoba, która przez wiele lat współtworzyła historię polskiego tenisa, angażując się w rozwój tej dyscypliny zarówno na korcie, jak i poza nim” – tak we wpisie w mediach społecznościowych Olszowską-Kowalską żegna Polski Związek Tenisowy.

„Pozostawiła po sobie nie tylko bogaty dorobek sportowy, lecz także trwały ślad w środowisku tenisowym i pamięć o zaangażowaniu w rozwój kolejnych pokoleń” – dodano.

Wielka kariera w obu odmianach tenisa

Olszowska-Kowalska urodziła się 29 listopada 1943 roku w Warszawie. Była reprezentantką Polski, wielokrotną mistrzynią kraju oraz trenerką I klasy w obu odmianach tenisa. Pełniła funkcję sekretarza generalnego Polskiego Związku Tenisa Stołowego (później - członkini honorowa tej federacji).

Była też członkinią Zarządu PZT, wiceprezesem ds. sportowych w latach 1985–1988, również szefem szkolenia w obu związkach sportowych – PZTS i PZT. Zasiadała ponadto w Komisji Sportu Kobiet Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Za swoje zasługi dla żeńskiego sportu została wyróżniona w 14. edycji konkursu „Trenerka Roku”, organizowanego przez Komisję Sportu Kobiet PKOl. Nagrodę odebrała z rąk Ireny Szewińskiej.