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Iga Świątek z awansem w rankingu WTA. Maja Chwalińska rezygnuje z turnieju

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 26 października (09:21) Aktualizacja: Dzisiaj, 26 października (10:13)

Iga Świątek awansowała na ósme miejsce w światowym rankingu WTA tenisistek. Jedenastą pozycję, najwyższą w karierze, utrzymała Maja Chwalińska, która w poniedziałek wycofała się z turnieju w Tokio. Na czele wciąż jest Jelena Rybakina.

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Iga Świątek z awansem w rankingu WTA. Maja Chwalińska rezygnuje z turnieju
Maja Chwalińska, fot. Xinhua/ABACA /PAP

W minionym tygodniu obie najlepsze polskie tenisistki miały rywalizować w chińskim Ningbo, ale z powodów zdrowotnych wycofały się z zawodów. Iga Świątek ogłosiła jednocześnie, że w tym sezonie już nie pojawi się na korcie.

Maja Chwalińska nie zagra w Tokio

W poniedziałek organizatorzy turnieju w Tokio poinformowali, że z powodu kontuzji wycofała się Maja Chwalińska.

Jest mi bardzo przykro, że muszę wycofać się z turnieju w Tokio z powodu kontuzji lewego uda, której doznałam w Wuhanie” - potwierdziła Polka.

„Przyjechałam do Tokio wcześniej na fizjoterapię i treningi na korcie, robiąc wszystko, co możliwe, by w porę wrócić do zdrowia, ale niestety wciąż nie jestem gotowa do rywalizacji. Bardzo liczę na to, że pewnego dnia będę mogła zagrać w Tokio i jestem wdzięczna wszystkim za wsparcie oraz zrozumienie” – napisała Chwalińska w mediach społecznościowych.

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Katarzyna Kawa z dużym awansem

Magdalena Fręch w rankingu WTA przesunęła się z 47. na 50. lokatę, Magda Linette z 77. na 71. miejsce.

Największe powody do radości z Polek może jednak mieć Katarzyna Kawa, która dzięki dotarciu do ćwierćfinału w Ningbo, w którym przegrała z liderką rankingu Jeleną Rybakiną z Kazachstanu, awansowała ze 128. na 106. pozycję, co oznacza, że nigdy wcześniej nie była notowana tak wysoko.

W Ningbo triumfowała Rybakina, dzięki czemu umocniła się na prowadzeniu. Za nią plasują się Białorusinka Aryna Sabalenka i Rosjanka Mirra Andriejewa.

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 26 października 2026:

 1.   (1) Jelena Rybakina (Kazachstan)     9501 pkt
 2.   (2) Aryna Sabalenka (Białoruś)       7550
 3.   (3) Mirra Andriejewa (Rosja)         6306
 4.   (4) Jessica Pegula (USA)             6225
 5.   (5) Coco Gauff (USA)                 5973
 6.   (6) Elina Switolina (Ukraina)        5229
 7.   (7) Karolina Muchova (Czechy)        4725
 8.   (9) Iga Świątek (Polska)             4389
 9.   (8) Linda Noskova (Czechy)           4353
 10.  (10) Marta Kostiuk (Ukraina)          3920
 11.  (11) Maja Chwalińska (Polska)         3016
...
 50.  (47) Magdalena Fręch (Polska)         1110
 71.  (77) Magda Linette (Polska)            936
106. (128) Katarzyna Kawa (Polska)           701
148. (147) Martyna Kubka (Polska)            490
254. (219) Linda Klimovicova (Polska)        289


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Iga Świątek Ranking WTA Maja Chwalińska

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