Jaka Wigilia, taki cały rok - to chyba jedno z najbardziej znanych okołoświątecznych powiedzeń i przesądów. A jest ich całe mnóstwo. Dotyczą wielu dziedzin życia. I choć niektóre z przesądów powoli odchodzą w zapomnienie, część z nich jest nadal bardzo popularna.

Wigilia Bożego Narodzenia to wyjątkowy dzień. I choć 24 grudnia nierozerwalnie łączy się z obchodami katolickiego święta, to wigilijne przesądy - wyrastające z pogańskich wierzeń i obyczajów - są częścią tego zimowego świętowania.

W naszym artykule przypominamy 10 najbardziej popularnych wigilijnych przesądów.

1. Zadbaj, by to mężczyzna był osobą, która jako pierwsza przekroczy w wigilię próg Twojego domu - jeżeli 24 grudnia jako pierwszy przekroczy próg naszego domostwa mężczyzna, domownicy będą cieszyć się szczęściem cały rok. Pecha ma przynieść natomiast przekroczenie progu przez kobietę.

2. Nie płacz w Wigilię - o dobre samopoczucie w Wigilię warto zadbać już od samego rana. Według przesądu - jeśli tego dnia będziemy poddenerwowani i nieszczęśliwi, to tak będzie wyglądać nasz cały rok.

3. Nie wdawaj się w kłótnie - dobrze być w tym dniu życzliwym dla innych; lepiej też nie wdawać się w kłótnie - to grozi tym, że będziemy mieć zatargi z ludźmi przez następne 12 miesięcy.



4. W Wigilię nic nikomu nie pożyczaj - zwłaszcza pieniędzy; to ma źle wróżyć pożyczającemu - będzie on cierpiał niedostatek przez kolejne 12 miesięcy.



6. Nie wydawaj pieniędzy, ureguluj długi - w Wigilię lepiej nie szastaj pieniędzmi, bo nie będą się Ciebie "trzymać". Jeśli masz długi - ureguluj je, by nie mieć problemów finansowych.

7. Zadbaj, by liczba uczestników podczas wieczerzy wigilijnej była parzysta - nieparzysta liczba uczestników wieczerzy może sprowadzić na domowników pecha.

8. Skosztuj każdej potrawy z wigilijnego stołu - według kolejnego przesądu, należy zjeść wszystkie wigilijne potrawy lub przynajmniej ich skosztować. To ma zapewnić, że w nadchodzącym roku niczego nam nie zabraknie. Niektórzy wierzą, że na stole nie może zabraknąć fasoli - ta wróży dobrobyt.

9. Włóż ususzoną łuskę karpia do portfela - jeśli chcemy, by pieniądze się nas lepiej "trzymały", powinniśmy schować do portfela ususzoną łuskę. I nie wyjmować jej stamtąd przez cały rok!

10. Udekoruj stół na czerwono i złoto - to kolory, które mają zapewnić bogactwo i szczęście.

Wigilijny stół / Shutterstock