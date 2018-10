Zaskakujący zwrot w sprawie dymisji byłego komendanta głównego policji Zbigniewa Maja, dramatyczna akcja policji w Kolonii, radosna wiadomość z Wysp Brytyjskich. To niektóre wydarzenia, o których pisaliśmy w poniedziałek. Dla tych, którzy nie mieli czasu ich śledzić, przygotowaliśmy podsumowanie najważniejszych informacji dnia.

Zwrot ws. dymisji byłego szefa policji Zbigniewa Maja

Zaskakujący zwrot w sprawie dymisji byłego komendanta głównego policji Zbigniewa Maja. Jak dowiedzieli się reporterzy śledczy RMF FM, prokuratura podejrzewa, że doszło do przestępstwa w związku z operacją specjalną prowadzoną wobec niego na przełomie 2015 i 2016 roku przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Te działania i zapowiedź poważnych zarzutów były powodami dymisji komendanta.



Prokuratura mówi o tym, że przedmiotem postępowania jest "podejrzenie przestępstwa mającego związek z czynnościami niejawnym, prowadzonymi przez uprawnione do ich prowadzenia organy, których opis ma charakter niejawny". Śledztwo prowadzone jest w wydziale zamiejscowym prokuratury krajowej w Poznaniu. Dodatkowo, kilka tygodni temu Zbigniew Maj uzyskał w tym postępowaniu status pokrzywdzonego. Jak napisał dziennik Fakt, były komendant policji chce wystąpić o odszkodowanie.



Zbigniew Maj / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Żuk w Porannej rozmowie w RMF FM: Potrzebna zmiana prawa o zgromadzeniach

W Porannej rozmowie w RMF FM prezydent Lublina Krzysztof Żuk podsumowywał Marsz Równości, który przeszedł ulicami miasta w sobotę. Chwalił policję, gdyż - jak twierdził - było niebezpiecznie. Straty szacujemy, miasto jest ubezpieczone. Nie wiemy jak to będzie wyglądało w przypadku mieszkańców, którzy mają uszkodzone samochody. Tu nie mam jeszcze pełnego obrazu - mówił Żuk.

Prezydent Lublina odniósł się także do wcześniejszej swojej decyzji, gdzie początkowo zakazał tego marszu i kontrmanifestacji. Musi być zmienione prawo o zgromadzeniach. Konstytucja mówi o wolności zgromadzenia, natomiast prawo doprecyzowuje. Mówi, że organ gminy wydaje - nie może - zakaz, jeżeli jest zagrożenie zdrowia życia lub mienia - mówił. Jeśli ma pan informacje, że jedzie od kilkuset do kilku tysięcy kibiców, którzy chcą zatrzymać ten marsz, to ta decyzja była podyktowana troską o tych, którzy w swojej nieświadomości w tym marszu chcieli brać udział. Nikt nie jest przeciwko wolności. Ja jestem ostatnim, który by zakazywał. Kwestia bezpieczeństwa to główna przyczyna podjętej decyzji - podkreślał.

Rafał Jankowski: Tacy ludzie, jak wiceminister Zieliński, nie dotrzymali słowa

Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM był przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski.



Tacy ludzie jak wiceminister Jarosław Zieliński, którzy jeszcze 3 lata temu stali z nami przed Sejmem i obiecywali, że jak oni dojdą do władzy to zmieni się szereg rzeczy, nie dotrzymali słowa - skomentował protest policjantów. Zapytany o perspektywy porozumienia, Jankowski odpowiedział: Ja byłem na ostatnich rozmowach w MSWiA i na stół nie został położony żaden dokument (...) My tak naprawdę nie dostaliśmy żadnej propozycji, (...) nie możemy dać się zwieść po raz kolejny.

Jak poinformował, związkowcy otrzymali zaproszenie na rozmowy o szefa MSWiA na 23 października.



Nowy sternik Łodzi - kto nim zostanie?

W poniedziałek - w ramach naszej przedwyborczej akcji "Bitwa o miasta" - byliśmy w Łodzi. Sprawdzaliśmy, jakie pomysły na rozwiązanie jej problemów mają kandydaci na prezydentów Łodzi.



Prezydent Hanna Zdanowska jest oszczędna w deklaracjach, ale za to poseł Waldemar Buda zdecydowanie bardziej szczodry. Kandydat PiS obiecuje w naszej rozmowie, że szybko zwolniłby prezes łódzkiego Portu Lotniczego im. Reymonta, a miejską komunikację zrobiłby bezpłatną, chociaż dziś MPK przynosi straty miastu i obciąża jego budżet.



Nielegalne składowisko na terenie parku. Odpady mogą zagrażać życiu mieszkańców

Trzech mężczyzn podejrzanych o nielegalne przewożenie i składowanie odpadów zatrzymali policjanci z Pułtuska na Mazowszu. Według śledczych odpady składowane w dawnym zabytkowym dworskim parku w gminie Gzy mogą zagrażać zdrowiu, a nawet życiu okolicznych mieszkańców.



Nielegalne składowisko śmieci Policja

Nielegalne składowisko / Policja

"Oni gardzą, my pomagamy". PiS uderza w PO nowymi billboardami

"Oni gardzą, my pomagamy" - pod takim hasłem ruszyła nowa billboardowa kampania Prawa i Sprawiedliwości. Jak mówili posłowie PiS na konferencji prasowej, hasło to obrazuje różnicę między ich partią a Platformą Obywatelską, której politycy są "mistrzami pogardy wobec Polaków".



Zarzuty dla 16 osób zatrzymanych podczas Marszu Równości

Policja ochrania Marsz Równości na ulicach Lublina /Wojtek Jargiło /PAP





16 osób zatrzymanych podczas sobotniego Marszu Równości w Lublinie usłyszało zarzuty. Odpowiedzą między innymi za czynną napaść i naruszenie nietykalności cielesnej policjantów na służbie, pobicie i użycie przemocy wobec osoby małoletniej.



Akcja policji w Kolonii. Mężczyzna, który wziął zakładniczkę, został ciężko ranny

Akcja policyjna w Kolonii / PAP/EPA/JENS SCHLUETER /

Dwie osoby zostały poważnie ranione przez uzbrojonego mężczyznę na dworcu głównym w Kolonii w Niemczech. Jedną z nich jest zakładniczka, którą napastnik przetrzymywał na terenie apteki. Podczas akcji policji sprawca został ciężko ranny, był reanimowany. Obecnie znajduje się pod intensywna opieką medyczną.





Brytyjska rodzina królewska się powiększy

Radosna wiadomość z Wysp Brytyjskich. Pałac Kensington ogłosił, że księżna Sussex - czyli Meghan Markle jest w ciąży. Dziecko ma się urodzić wiosną przyszłego roku.



Meghan Markle i książę Harry / PAP/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA /

Prezydent Duda na audiencji u papieża. Zaprosił Franciszka do Polski

Podczas spotkania z papieżem Franciszkiem mówiłem o tym, że dziś bardzo potrzebne jest, by UE wróciła do wzajemnego szacunku pomiędzy państwami, szacunku także do pewnej inności kulturowej - relacjonował swoją audiencję u papieża prezydent Andrzej Duda.



