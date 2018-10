Dwie osoby zostały poważnie ranione przez uzbrojonego mężczyznę na dworcu głównym w Kolonii w Niemczech. Jedną z nich jest zakładniczka, którą napastnik przetrzymywał na terenie apteki. Podczas akcji policji sprawca został ciężko ranny, był reanimowany. Obecnie znajduje się pod intensywna opieką medyczną.

Akcja na dworcu w Kolonii / STRINGER / PAP/EPA

Tożsamość sprawcy ani jego ofiar nie jest na razie znana. Nic też jeszcze nie wiadomo o okolicznościach, w jakich doszło do wzięcia zakładniczki.



Wcześniej rzeczniczka policji poinformowała, że z Dworca Głównego zabrano do szpitala ranną dziewczynkę, ale nie było wiadomo, czy jej obrażenia miały związek z wzięciem zakładniczki.



Z kolei telewizja n-tv informowała wcześniej, że mężczyzna, który wziął zakładniczkę, przetrzymywał też 14-letnią dziewczynkę, oblał ją łatwopalną cieczą i podpalił, ale potem wypuścił.



Dworzec całkowicie zamknięto. Wstrzymano kursowanie wielu pociągów.



Dworzec Główny w Kolonii jest jednym z najważniejszych węzłów kolejowych nad Renem. Znajduje się w centrum miasta, w pobliżu katedry. Codziennie przejeżdża tam ok. 1300 pociągów, przewożących łącznie do 280 tys. pasażerów.







(mpw, ph)