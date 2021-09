​Zarzut zabójstwa usłyszał 35-letni Krzysztof K. zatrzymany w związku ze śmiercią mieszkańca Ostrowca Świętokrzyskiego. Zakrwawione ciało 41-latka znaleziono na klatce schodowej jednego z bloków.

Do zdarzenia doszło we wtorek na osiedlu Stawki w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jak poinformował Daniel Prokopowicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach z ustaleń śledczych wynika, że 35-letni Krzysztof K. ugodził pokrzywdzonego nożem w plecy. W wyniku poniesionych obrażeń 41-letni ostrowczanin zmarł na miejscu zdarzenia.

Bezpośrednio po zdarzeniu funkcjonariusze Policji zatrzymali Krzysztofa K. oraz kobietę, która wg wstępnych ustaleń mogła mieć związek ze zdarzeniem - zaznaczył prokurator.

Dzisiaj Krzysztof K. został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Ostrowcu Św., gdzie prokurator przedstawił mu zarzut zabójstwa. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień - dodał Prokopowicz.

Prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego na trzy miesiące. W śledztwie kompletowany będzie materiał dowodowy niezbędny do jednoznacznego ustalenia okoliczności sprawy, w tym motywów działania sprawcy - powiedział Prokopowicz.

Za czyn zarzucany podejrzanemu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Zatrzymana do sprawy 32-latka została zwolniona po przesłuchaniu w charakterze świadka.