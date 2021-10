„Przechodzimy na dyskutowanie o możliwych scenariuszach zwiększania wynagrodzeń, które po prostu mają oparcie w ramach budżetowych” – mówił po spotkaniu Solidarności, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, pracodawców i ministerstwa zdrowia Adam Niedzielski. Szef resortu zdrowia podkreślił, że rozmowy w centrum "Dialog" były bardzo rzeczowe. Z przedstawicielami ministerstwa nie rozmawiali medycy z białego miasteczka. Oni liczyli dziś na rozmowę z premierem Morawieckim i zapowiedzieli, że w poniedziałek poinformują o dalszych działaniach protestujących.

W Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie zakończyło się w piątek spotkanie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia z udziałem m.in. ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, wiceministra w tym resorcie Piotra Brombera, przewodniczącej Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność" Marii Ochman, reprezentacji OPZZ i przedstawicieli Pracodawców RP i Polskiej Federacji Szpitali. Rozmowy dotyczyły m.in. perspektywy wzrostu wynagrodzeń w ochronie zdrowia na przyszły rok.

Atmosfera naszych rozmów jest bardzo dobra, co nie znaczy, że się nie różnimy. W przeciwieństwie do innych forów potrafiły tutaj rozmawiać i na pewno to będzie nam przyświecało, bo chcemy skoncentrować się na zagadnieniu wynagrodzeń i uzgodnić wspólne stanowisko (...) co zrobić z wynagrodzeniami od lipca 2022 roku - zaznaczył Adam Niedzielski. Szef resortów zdrowia wyraził nadzieję, że za ok. 3 tygodnie sprawa będzie załatwiona.

Nie podpisujemy żadnych porozumień z resortem. Nadal będziemy rozmawiać o wszystkich postulatach protestujących - zadeklarowali z kolei przedstawiciele związków zawodowych. Wszystkie dokumenty będą położone na stole, również propozycje OPZZ, propozycje Solidarności. Rozpoczynamy jako zespół trójstronny prace nad wszystkimi tymi dokumentami, które do tej pory do zespołu wpłynęły - mówiła Maria Ochman przewodnicząca związkowej Solidarności.

Przedstawiciele medyków z białego miasteczka jeszcze przed spotkaniem Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia podkreślali, że jedynie Komitet Protestacyjno-Strajkowy Ochrony Zdrowia może zadecydować o zakończeniu protestu.

Chcieli spotkać się z premierem

Podczas konferencji w białym miasteczku Drobniak przypomniał, że protestujący przekazali stronie rządowej swoją propozycję porozumienia.

Czekamy na jakąkolwiek merytoryczną odpowiedź z ich strony, bo taka na razie do nas jeszcze nie dotarła - podkreślił.

Medycy z białego miasteczka mieli dziś nadzieję, że porozmawiają z premierem Mateuszem Morawieckim. Szefa rządu zaprosili do siedziby Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. Mateusz Morawiecki w wyznaczonym miejscu się jednak nie pojawił.

Już wcześniej rzecznik rządu Piotr Muller sugerował, że medycy premiera raczej nie zobaczą, bo pełnomocnictwo do rozmów z nimi ma minister zdrowia Adam Niedzielski.

Czujemy się zlekceważeni. Myślę, że minister zdrowia poczuł się dotknięty tym, że przekazaliśmy pismo (ws. porozumienia - przyp. RMF FM) panu premierowi, ale nasze odczucie jest takie, że chyba pan premier nie otrzymuje pełnej informacji - powiedziała Ptok.

Jakie są postulaty rzeczników?

Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia ma osiem postulatów. Obejmują one m.in. podwyżki i realny wzrost wyceny świadczeń, wprowadzenie urlopów zdrowotnych po 15 latach pracy zawodowej, a także uchwalenie ustaw o medycynie laboratoryjnej i zawodzie ratownika medycznego.

11 września po manifestacji pracowników ochrony zdrowia w Warszawie w pobliżu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów powstało białe miasteczko 2.0, nawiązujące do białego miasteczka pielęgniarek z 2007 r.