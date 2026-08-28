Zondacrypto: Pensja Radosława P. wzrosła. Tyle dostał za sierpień

RMF24

Ponad 61,8 tys. zł brutto - tyle wyniosła sierpniowa pensja Radosława P. po kolejnej podwyżce - ustalił Przegląd Sportowy Onet. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego został w czwartek zatrzymany w związku z aferą Zondacrypto i usłyszał dwa zarzuty.

Afera Zondacrypto: Ponad 61 tys. zł pensji dla Radosława P.

Pensja Radosława P., który w czwartek został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury, odpowiada 6,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw. W lipcu średnia ta wyniosła 9509,02 zł. Przegląd Sportowy Onet wyliczył, że Radosław P. za sierpień otrzymał 61 808,63 zł brutto.

To więcej niż w poprzednich miesiącach. Na początku marca P. potwierdził w RMF FM, że jego wynagrodzenie wynosiło wówczas 58,5 tys. zł brutto. Kolejna podwyżka została zatwierdzona przez władze PKOl po zakończeniu tegorocznych zimowych igrzysk olimpijskich.

Do końca kadencji około pół miliona złotych

Kadencja Radosława P. na stanowisku prezesa PKOl ma zakończyć się w kwietniu 2027 roku. Jeśli pozostanie na stanowisku do tego czasu, a mechanizm naliczania wynagrodzenia oraz wysokość przeciętnej płacy nie ulegną zmianie, w pozostałym okresie kadencji otrzyma około 494 tys. zł brutto - wynika z wyliczeń.

Trzeba przy tym zaznaczyć, że jest to jedynie szacunek oparty na obecnym poziomie średniego wynagrodzenia. Wraz ze zmianą przeciętnej płacy zmieniać się będzie również pensja prezesa PKOl.

Zarzuty dla Radosława P.

W czwartek Radosław P. został zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy kryptowalut Zondacrypto. Prokuratura przedstawiła mu dwa zarzuty: płatnej protekcji oraz działania na szkodę innych wierzycieli w związku z grożącą niewypłacalnością.

Zondacrypto była sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego - współpraca obejmowała m.in. wsparcie polskiej reprezentacji podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie. Zondacrypto miała także przekazywać premie w formie tokenów dla sportowców. Gdy wiosną pojawiły się problemy z realizacją zobowiązań wobec zawodników, P. publicznie bronił tej współpracy i przekonywał, że nie ma podstaw do rozwiązania umowy z firmą.

Śledczy badają również relacje prezesa PKOl z Przemysławem Kralem, byłym szefem Zondacrypto. Jednym z wątków jest luksusowy zegarek o wartości około 40 tys. euro, który - według ustaleń dziennikarzy WP i TVN24 - P. miał otrzymać od Krala. Prezent miał być rzekomo związany z możliwością wykorzystania przez P. swoich wpływów w sprawie problemów Zondacrypto z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. P. potwierdził, że Kral przekazał mu zegarek, ale zapewnił, że zapłacił za niego gotówką.